В городе пройдет экологический субботник

«BURGER» - БУМ!
Суд приостановил работу кафе, в котором отравились студенты-иностранцы
- Глава Мордовии Владимир Волков поддержал идею активистов из ОНФ провести экологический субботник ко Дню города, - напомнил подчиненным Петр Тултаев на планерке в мэрии. - Это значит, что все мы, а также муниципальные предприятия должны принять участие в этой акции. Необходимо распределить места для уборки, в первую очередь это должны быть водоемы, места отдыха, лесопарковые зоны. Всех желающих выйти на экологический субботник только приветствуем. Наша задача - предоставить инструмент, мешки и вовремя вывозить мусор. Работники городской администрации выйдут на акцию по уборке в субботу.
Суд приостановил работу кафе, в котором отравились студенты-иностранцы
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