В городе пройдет экологический субботник

- Глава Мордовии Владимир Волков поддержал идею активистов из ОНФ провести экологический субботник ко Дню города, - напомнил подчиненным Петр Тултаев на планерке в мэрии. - Это значит, что все мы, а также муниципальные предприятия должны принять участие в этой акции. Необходимо распределить места для уборки, в первую очередь это должны быть водоемы, места отдыха, лесопарковые зоны. Всех желающих выйти на экологический субботник только приветствуем. Наша задача - предоставить инструмент, мешки и вовремя вывозить мусор. Работники городской администрации выйдут на акцию по уборке в субботу.