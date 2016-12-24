В городе пройдет экологический субботник

Наш город

- Глава Мордовии Владимир Волков поддержал идею активистов из ОНФ провести экологический субботник ко Дню города, - напомнил подчиненным Петр Тултаев на планерке в мэрии. - Это значит, что все мы, а также муниципальные предприятия должны принять участие в этой акции. Необходимо распределить места для уборки, в первую очередь это должны быть водоемы, места отдыха, лесопарковые зоны. Всех желающих выйти на экологический субботник только приветствуем. Наша задача - предоставить инструмент, мешки и вовремя вывозить мусор. Работники городской администрации выйдут на акцию по уборке в субботу. 

 

                       

 

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