Праздничная афиша

В понедельник 12 июня наша страна отмечает один из самых молодых государственных праздников - День России. А жители Саранска в этот день празднуют и День города.

Создавать праздничное настроение горожанам будут заранее. Так, праздники дворов в этот раз будут приурочены к знаменательной дате и пройдут на ул. Коваленко, М. Расковой и Гожувской с 7 по 9 июня. Всех пришедших ждут музыкальные шоу-проекты. Поскольку эти дни будние, мероприятия пройдут вечером с 17.00 до 19.00.

10 июня в Арт-центре «Гараж» (ул. Советская, 66) откроется фотовыставка «Первозданная Россия», на которой вы сможете увидеть редкие по красоте кадры.

У монумента «Навеки с Россией» 10 июня состоится концерт Народного оркестра народных инструментов г.о. Саранск, а 11 июня здесь же выступит джазовый оркестр «Биг-Бенд «Саранск». Начало мероприятий в 20.00.

12 июня - праздничный день, и мероприятия, посвященные Дню России и Дню города, начнутся с самого утра.

Традиционно одним из мест притяжения в праздничные и выходные дни становится Парк культуры и отдыха им. А.С. Пушкина. День России не станет исключением. В 11.00 у центрального входа в парк начнется праздничная семейная программа от СК «Тавла». На Танцевальной веранде в 11.30 стартует IV городская летняя Спартакиада среди инвалидов, а в 17.30 здесь же начнется танцевальный ретровечер «Мы приглашаем Вас на вальс».

На Летней эстраде праздничную программу в 11.30 откроет концерт творческих коллективов учреждений дополнительного образования, в 12.30 на сцене с лучшими произведениями выступят творческие коллективы образовательных учреждений и центров детского творчества.

Говорят, в жизни нет ничего невозможного, убедиться в этом сможет каждый, придя на фестиваль художественного творчества для людей с ограниченными возможностями «Жизнь всегда прекрасна!», начало в 13.30.

В 15.00 на Летней эстраде соберутся любители народного творчества, поскольку в это время стартует любимый многими горожанами праздник «Играй, гармонь!».

Не будет пустовать 12 июня и площадь Тысячелетия. Уже в 8 утра здесь откроется выставка работ антинаркотической тематики и начнется конкурс «Здоровая молодежь - здоровая нация», направленный на формирование в обществе негативного отношения к употреблению наркотиков, алкоголя и табака. Программу в 9.00 продолжит акция «Спасибо, нет!». Чуть позже - в 9.30 - желающие смогут принять участие в викторинах: «Что ты знаешь о ЧМ-2018 в Саранске?», «Дети! Спорт! Здоровье!», «Спорт и олимпийское движение».

Спортивную тему продолжит первенство городского округа Саранск по флорболу среди детей. Не знаете такого? Это неудивительно. Флорбол - новый вид спорта, но быстро развивающийся. Можно назвать его хоккеем с мячом, вот только проходит он не на ледовой арене, а на твердом покрытии, да и клюшки сильно отличаются от традиционных. Хотите увидеть эту игру - приходите на площадь Тысячелетия на соревнования, начало в 10.30. Если же вы предпочитаете стрит-баскет, то для вас соревнования начнутся в 12.00, причем в них могут принять участие как мужчины, так и женщины. В перерыве между спортивными баталиями, в 11.30, в торжественной обстановке откроют конструкцию «Саранск-2018».

Открытый городской фестиваль молодежных субкультур «Д.Э.Мо» (Движение. Энергия. Молодость) приглашает гостей к 16.00.

На набережной реки Саранки с 8 утра до 8 вечера будет проходить военно-тактическая игра «Лазертаг». Праздничный концерт горожанам подарят джазовый оркестр «Биг-Бенд «Саранск» и Народный оркестр народных инструментов г.о. Саранск. Начало в 17.00.

На площадке у гостиничного комплекса «Парк Отель» с 9.30 до 14.00 будет демонстрироваться пожарная и спасательная техника.

Не останется в стороне от праздничных мероприятий и стадион «Старт». На берегу водоема пройдут соревнования по пляжному волейболу среди мужчин и женщин на Кубок Саранска, начало в 11.00. Примерно в это же время стартуют соревнования по плаванию среди учащихся муниципальных образовательных учреждений города.

Футбольный турнир, посвященный 376-летию со дня основания города, начнется в 11.00 на стадионе «Саранск», в это же время в конно-спортивном комплексе начнутся соревнования по конному спорту.

На Фонтанном спуске с 10 утра начнет работать выставка изделий декоративно-прикладного и художественного творчества мастеров и умельцев Республики Мордовия и регионов России. А с 13.00 до 18.00 каждый сможет принять участие в акции «Я рисую Россию! Я рисую Саранск!», в течение дня здесь будут проходить различные игровые программы для детей.

На Советской площади в 9.00 начнется программа «Я люблю тебя, Россия! Я люблю тебя, Саранск!». Вы сможете принять участие в викторинах («Знаменательные даты российской истории», «Мы - граждане России», «Известные и неизвестные уголки Мордовии», «Что я знаю о Саранске», «Город читающий - Саранск процветающий»), в акции «Разрешите Вас обнять».

В 10.00 на площади стартует акция «Флаг моей России», ведь флаг - это не просто важный и самый узнаваемый символ страны, это еще и символ гордости и славы каждого россиянина.

В 11.00 на Советской площади начинается детское время - сначала здесь покажут свою праздничную программу творческие коллективы образовательных учреждений и центров детского творчества городского округа Саранск. Затем пройдет конкурс рисунка на асфальте «Краски счастливого детства». Примерно на это же время запланировано игровое действо с участием ростовых кукол, аниматоров, сказочных персонажей.

Саранск - город спортивный, у нас много спортзалов, бассейнов, стадионов. С каждым годом становится все больше людей, которые следят за здоровьем. Для сильных и азартных пройдут свои мероприятия. Так, в 11.00 стартует открытое первенство городского округа Саранска по гирям, а в 12 часов - соревнования по перетягиванию каната среди учащихся средних и профессиональных заведений. Открытое первенство городского округа Саранск по арм-спорту начнется в 13.00. Любителей интеллектуальных видов спорта ждут на площадке возле памятника В.И. Ленину, где в 13.00 пройдут игры первенства г.о. Саранск по шашкам и шахматам среди детей и взрослых, сеанс одновременной игры.

В это же время, в 13.00, на главной сцене Советской площади состоится Городской фестиваль мордовской национальной культуры «Шумбрат!», сразу после него - в 15.30 - начнется концерт «Россия многонациональная!» от национально-культурных автономий и объединений. Параллельно с этим на площади развернется выставка художественного творчества различных национальных культур, здесь же можно познакомиться с традициями и обрядами народов, проживающих в нашей республике.

Полевая кухня начнет работать в 17.00, и каждый пришедший на площадь сможет угоститься вкусной солдатской кашей.

Главная сцена не будет пустовать ни минуты. В 17.00 участники музыкального шоу «Хор TIMЕ» исполнят свои лучшие номера. В 17.40 вечер продолжит церемония гашения специального переводного штемпеля.

Главное достояние любого города - люди, в нем проживающие. Именно поэтому 12 июня, когда Саранск отмечает 376-й день рождения, будут чествовать людей, ставших победителями в номинации «Лучший по профессии», начало в 17.50.

Саранск - современный город, город студентов, чтобы в этом убедиться - посмотрите на шоу-показ причесок от молодых мастеров, который начнется в 18.00. Если же вы предпочитаете «старые добрые времена», непременно приходите на Советскую площадь и принимайте участие в городском бале «Это было недавно, это было давно». Начало в 18.10.

В 19.00 праздник продолжит концерт артистов Мордовской государственной филармонии, а в 20.00 свои лучшие и всеми любимые произведения исполнит ВИА «Лейся, песня!» из Москвы. Песни группы знают наизусть люди разных поколений, например «Синий иней», «Кто тебе сказал», «Обручальное кольцо», «Где же ты была?» и др.

В 21.00 начнется танцевальный шоу-проект от DJ&MC Nemov и DJ Relax (г. Нижний Новгород). В 22.00 праздничный день завершат лазерное шоу и салют. Будет красиво, не пропустите!

Мероприятия, посвященные Дню России и Дню города, пройдут и в микрорайонах города.

Так, в парке Пролетарского района с 13.00 до 18.00 пройдет большая праздничная программа «Саранск - любимая столица». Тематические праздники состоятся и на специальных площадках: пл. по ул. Коваленко и ул. Гожувской, на пересечении ул. М. Расковой и ул. Ульянова, в п. ТЭЦ-2 и Ремзавод. Начало в 17.00. Также перед началом мероприятий во всех микрорайонах пройдет акция «Флаг моей России».