Капсула времени Саранска

В июне следующего года Саранск станет участником грандиозного события - в нашем городе пройдут матчи чемпионата мира по футболу. О подготовке столицы Мордовии к футбольному празднику, о достижениях, проблемных вопросах и перспективах развития корр. «ВС» побеседовал с Главой Саранска Петром Тултаевым.

Саранск меняется вместе с жителями

- Я впервые приехал в Саранск в 1978 году после окончания школы, - рассказывает Петр Тултаев. - В то время это был во многом деревянный город. Центр города был маленький - проспект Ленина да Советская площадь. С тех пор Саранск сильно изменился. Изменения заметны с каждым годом. Конечно, сейчас многое делается в рамках подготовки к чемпионату мира. Но и раньше, на протяжении более чем пятнадцати лет, велась работа по развитию города. Каждый из руководителей Саранска делал для города все в рамках своих сил и возможностей, которыми обладал.

Для каждого времени - свой город. Саранск меняется, развивается, как меняются и люди, проживающие в нем. Даже я изменился, что уж говорить о молодежи. У современных молодых людей другой взгляд на жизнь, другие требования, и город должен им соответствовать. Если современной молодежи показать Саранск, каким он был, например, 15-20 лет назад, то еще неизвестно, какие отзывы о нем они оставили бы в интернете, какие эпитеты бы подобрали. В нашей республике есть хороший ресурс, который помогает нам не просто решать определенные задачи, но и созидать. Это межнациональное, межконфессиональное и политическое согласие. Несмотря на то что у нас много партий и различные взгляды на жизнь в целом, умение работать в единой команде долгие годы помогает успешно развиваться. Много в Саранске сделано благодаря плодотворной работе всех ветвей власти! Скажу откровенно, без такого взаимодействия, в одиночку, многого не сделаешь.

За последние годы наша республика и город Саранск очень далеко шагнули. Нам не стыдно сегодня встречать гостей, нам есть что показать, о чем рассказать. Считаю, наше главное достижение - то, как изменились лица горожан. Они стали другими: более спокойными, культурными, интеллектуальными, современными, хотя проблем, безусловно, хватает. Это говорит о том, что люди чувствуют себя частью современной страны. Ведь Саранск сегодня позиционирует себя европейским городом. Мы согласны учиться, но при этом не собираемся слепо восхищаться той же Европой. Считаю, что комплекса неполноценности у наших людей быть не должно! Мы живем в Саранске - и наша задача сделать проживание в нем психологически комфортным во всех отношениях и для всех жителей - и для молодых, и для людей старшего поколения.

В приоритете у горожан - семейные ценности

- В последнее время заметил, что горожане предпочитают проводить время со своей семьей, особенно в праздники. Причем это касается представителей разных возрастов. Люди трезвые, гуляют с детьми. Думаю, к нам все же приходит понимание семейных ценностей, люди осознают важность совместного отдыха. Вижу, как заботливо мужчины относятся к своим женщинам. Люди в целом стали добрее и спокойнее. Даже стали подходить на улицах, в магазинах и благодарить за город. Такое, конечно, не часто случается, но от этого не менее приятно!

Скоро День России и День города. К празднику мы готовы, выдержана идеология в оформлении города, важность которой не могу не подчеркнуть. Но при этом считаю, что чистота улиц - это тоже идеология. Я здесь живу, горжусь своим городом, а значит, горжусь и своей республикой, и страной. Саранск - маленькая часть большой страны. А большое, как известно, начинается с малого.

Микрорайон «Юбилейный» - город-спутник

- У нас в Саранске нет моря, крупных рек, озер, но те водоемы, которые есть, являются центром притяжения для горожан. Поэтому там, как и на улицах города, должен быть порядок - необходимо постоянно убирать мусор, траву косить, регулярно завозить песок. Необязательно каждый пришедший на водоем человек захочет искупаться. Люди приходят отдохнуть с друзьями, с семьями. Захотели - приготовили шашлык, поели, в волейбол поиграли, с детьми побыли. Но горожане должны быть уверены, что в таких местах отдыха чисто и безопасно. Это касается и парковых зон.

Что касается микрорайона «Юбилейный», то это город в городе, город-спутник. Здесь применяется очень много новых архитектурных решений. Дома строятся комфортные, с учетом всех современных требований, парковочные места предусматриваются в достаточном количестве. Здесь будут скверы, бульвар, набережная вдоль реки Тавлы. Изначально, когда проектировали этот район, ставили задачу сделать его комфортным, современным и уютным для проживания. На данный момент работы в «Юбилейном» ведутся активно. Главой Мордовии Владимиром Дмитриевичем Волковым поставлена задача - в сентябре и по строительству, и по благоустройству этой территории работы завершить. Один садик в этом микрорайоне уже построен, второй готовится к вводу, третий садик - еще на 240 мест - уже строится. Так что проблема с обеспечением мест в детских садах в микрорайоне будет решена. 1 сентября распахнет двери школа на 1450 мест.

В Саранске появится парк «Патриот»

- Сейчас мы ведем благоустройство набережной и вдоль реки Инсар, причем с двух сторон. На одной стороне мы планируем открыть парк «Патриот». С таким предложением мы обратились к Главе республики Владимиру Дмитриевичу Волкову, и он нас поддержал. Подобные парки есть в Москве, Саратове, Оренбурге, Минске. Парк «Патриот» - это 10-15 гектаров зоны отдыха и развлечений, совмещение приятного с полезным. Парк предполагает размещение на его территории образцов военной техники, но наша задача сделать зону комфортной для отдыха, чтобы пришедшая в парк семья могла провести там как минимум полдня, расслабиться, отдохнуть, посидеть в кафе. На территории парка можно будет проводить реконструкции боевых действий и исторических событий. Это будет парк развлечений, выполняющий в то же время воспитательную функцию. Вообще микрорайон будет очень притягательным и для проживания, и для отдыха.

Сейчас мы убираем лесопарковую зону с левой стороны реки (если ехать в сторону Химмаша, в районе ул. Моховой). Через неделю-другую будем готовы ее открыть. Территория расчищена от зарослей и сорняка. Кстати, в свое время, еще будучи председателем горкома комсомола, Владимир Дмитриевич Волков высаживал с коллегами и местными жителями этот сквер.

Сейчас перед нами стоит задача: оборудовать на берегу дорожки - беговые, для катания на велосипедах, роликах. Чуть подальше разместится пляжная зона. Конечно, купаться в реке нельзя, но загорать - вполне, туда будут завезены песок, шезлонги. Отдыхающие смогут приобрести мороженое, соки-воды. Для детей установим специальные игровые площадки. Затем аналогичное будет сделано и на другой стороне реки, что ближе к железной дороге. Кстати, эти парковые зоны будут использоваться не только летом, но и зимой. В зимнее время там можно будет кататься на лыжах. Мы приглашаем к сотрудничеству и представителей бизнеса, чтобы они могли оказывать отдыхающим свои услуги. Возможно сделать небольшие деревянные домики, в которых семьи смогут посидеть, отдохнуть.

Парк Ленинского района преобразится

- Считаю, что в Саранске должны быть центры притяжения для культурного отдыха людей. Такие как набережная реки Саранки и новый парк в микрорайоне Солнечный. Там есть уже спортивные тренажеры, дорожки, высажены деревья. Вообще подобные парки и скверы должны быть в шаговой доступности в каждом районе, и это не обязательно огромная территория. Сквер хотя бы из 20-50 деревьев, но он должен быть уютным для жителей. Саранск станет городом парков!

Несколько заброшен в последнее время парк Ленинского района. При этом сейчас есть несколько заинтересованных инвесторов, которые хотят взять его территорию в аренду. Одни предлагают поставить там колесо обозрения, аттракционы. Другие - сделать зону активного отдыха: беговые дорожки, дорожки для катания на роликах и велосипедах, в зимнее время - на лыжах. В любом случае Ленинский парк надо приводить в порядок.

Весной мы частично привели в порядок лесопарк вдоль дороги от автовокзала до ул. Победы, а также лесопосадки на въездах в Саранск. Правда, есть одна проблема: поскольку леса федерального значения, то и наводить порядок мы имеем право лишь после специального разрешения.

На Ремзаводе джунгли превратятся в парк

- Сейчас преображается Ремзавод, и преобразится еще больше! Буквально за несколько лет там были капитально отремонтированы магистральные и внутриквартальные дороги по улицам Рабочая, Мичурина, Ботаническая и другим. Комплексно благоустроено 6 дворовых территорий, установлены МАФы, отремонтировано 12 кровель и 8 фасадов. В текущем году запланировано строительство дороги по ул. Заводской, благоустройство дворов. На этой же улице будут проведены работы по реконструкции теплотрассы. В поселке по всем современным требованиям отремонтирован детский сад на 237 мест. Оказалось, что рядом с ним есть практически готовый парк. Раньше там был сад, но уже лет 30 туда никто не заходил, сад превратился в джунгли. Там собирались компании, выпивали, а простые люди туда даже боялись заходить. Сейчас сад расчищен, делаем асфальтовые дорожки, ставим освещение. Так что на Ремзаводе появился свой парк для прогулок и отдыха! Вроде бы ничего особенного, но жителям приятно. Озеленим и большую площадь между поселком и улицей Севастопольской.

Новая жизнь ТЭЦ-2

- На ТЭЦ-2 жители своими силами пытаются облагородить сквер на ул. Гайдара - убирают мусор. Общественная инициатива очень важна, хорошо, когда есть неравнодушные люди. Кстати, сейчас на ТЭЦ активно сносится ветхое жилье, но многие не хотят переезжать в другие микрорайоны, а просят построить им дом тут же, в поселке. Сейчас с экологической точки зрения - это чистый район, выбросов с ТЭЦ, лампового завода нет. Есть понимание с Роспотребнадзором по этому вопросу. Так что, скорее всего, и в этом районе будут возводиться многоквартирные дома. Необходимая инфраструктура здесь есть, к тому же район находится близко к центру. Сейчас мы убираем старые сараи, которых там довольно много, и будем строить новое комфортное жилье. Все это подтянет и развитие микрорайона в целом.

Дорогу на улице Т. Бибиной начнут делать в ближайшее время

- Особый разговор о микрорайоне по ул. Т. Бибиной. Улица делит район на две части: с одной стороны - старые дома, с другой - новые панельные. Там вырос целый город. Естественно, возникла необходимость в благоустройстве этой территории.

Главой республики Владимиром Дмитриевичем Волковым перед нами поставлена задача - к сентябрю сделать капитальный ремонт дороги. Через неделю-две начнется активная деятельность в этом направлении. Нужно проделать большой объем работ - расширить проезжую часть, сделать ливневые канализации, дренаж, поскольку место там болотистое. После завершения работ в микрорайон пустим общественный транспорт. Троллейбусы туда ходить не будут, а вот муниципальные автобусы, которые позволят перевозить льготные категории граждан, предусмотрены. Плюс на этой территории, скорее всего в следующем году, начнется строительство детского сада. В непосредственной близости появятся крупные сетевые магазины. Со временем в микрорайоне разобьем и свой парк. Кстати, его проект уже готов. Аттракционов предусмотрено немного - это зона активного отдыха, там будет тропа здоровья. Но приступить к реализации проекта мы сможем только после 2018 года.

В Саранске появится большой строительный гипермаркет

- В Саранске появятся еще немало новых объектов. В первую очередь гостиницы, некоторые практически построены. Мы продолжаем снос ветхого жилья, которое уже давно не красит наши улицы. На его месте появятся либо новые многоквартирные дома, либо торговые центры. Конечно, подобное будет делаться с привлечением инвесторов.

Совсем скоро на Химмаше, на поле около «Резинотехники», начнет строиться торговый центр «Леруа мерлен». Подобные крупные центры необходимы, чтобы наши люди не ездили за товарами в Пензу или другие города. Сейчас, например, активно обсуждается вопрос, и есть инвестиционные проекты открытия в Саранске крупного мебельного торгового центра.

Фасады 60 зданий приведут в порядок

- Особая тема в свете предстоящего проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году - фасады. Отмечу, что в Саранске есть и красивые фасады, вывески, но некоторые не выдерживают никакой критики. Существуют требования ФИФА, которые обязывают город-организатор привести в порядок фасады зданий по единым стандартам: «Первые этажи встроенных/пристроенных помещений должны иметь единое архитектурное решение с использованием единых отделочных материалов и в стиле, соответствующем основному фасаду здания. Использование рекламы и перенесение фирменных цветов на фасады не допускаются». За ближайшие 4 месяца мы должны привести в порядок более 60 зданий! Работы будут вестись и по соответствующей федеральной программе, и на деньги республиканского и муниципального бюджетов, а также Фондом капитального ремонта.

Однако в ситуации с фасадами есть несколько моментов, на которых стоит остановиться. В некоторых многоквартирных домах расположены различные торговые точки, парикмахерские и т.п. И это хорошо. Однако зачастую их вывески и оформление не выдерживают никакой критики. Сейчас мы работаем над тем, чтобы такие выставки и фасады магазинов были приведены в порядок. Здесь есть принципиальный момент, и хочется, чтобы люди это понимали, - мы не требуем от предпринимателей приводить в порядок фасад всего дома, только то, что относится к их помещениям!

Отмечу, что подобное касается не только многоквартирных домов. Мы сейчас встречаемся со всеми собственниками зданий и хозяевами торговых сетей. Есть два варианта облагораживания фасадов - либо собственники сами приносят эскизы, и мы их согласовываем, либо они могут воспользоваться эскизами, которые разработаны специалистами Управления градостроительства и архитектуры. В любом случае в течение июня - сентября фасады должны быть приведены в порядок.

У абсолютного большинства собственников есть понимание, они готовы работать. Но есть и те, кто считают, что подготовка фасадов не их дело. С такими людьми мы еще работаем. Зачастую приведение в порядок фасадов и вывесок не требует особых затрат, просто нужно приложить руки. Фасады зданий - это лицо Саранска, и оно должно быть чистым, опрятным, ухоженным.

Благоустройство дворов

- В Саранске реализуется федеральная программа «Формирование комфортной городской среды». На республику были выделены определенные средства, и благодаря решению Главы Мордовии Владимира Дмитриевича Волкова львиная доля - а это 150 миллионов - была направлена в Саранск. Участие в софинансировании принимают республиканский и муниципальный бюджеты. Люди сами должны решить, какие работы во дворе необходимо произвести. В этом году будут благоустроены 62 двора, хотя предложений поступило больше. В рамках проекта можно сделать асфальтировку дворовой территории, произвести установку урн, скамеек, освещения, детской или спортивной площадки, озеленение территории. Уже к сентябрю все работы в рамках этой программы планируется завершить. Кстати, есть люди, готовые вложить собственные средства в благоустройство дворов, такие инициативы мы всегда поддерживаем.

Отмечу, что приводиться в порядок будут дворовые территории не только в центре, но и в других районах города. Кстати, на Юго-Западе и Химмаше дворов в последнее время мы сделали даже больше, чем центре. В прошлом году делали дороги, тротуары в районах, благоустроили улицу Марины Расковой, в этом году на Светотехстрое будут облагорожены бульвары Цаплина и Веденяпиных, а центр в этом плане оказался немного обиженным. Хотя некоторые говорят, что мы благоустраиваем только центр. А по факту - это далеко не так!

Кирпичные гаражи по ул. Серова сносить не будут

- Еще одной серьезной проблемой является нехватка парковок. Дома старой постройки в большинстве своем не рассчитаны на парковки большого количества автомашин: дороги и заезды узкие, площадок нет. Это касается всех районов города. Мы стараемся по возможности расширять имеющиеся парковки. Порой даже приходится урезать зеленую зону, ведь люди все равно ставят свои автомашины на газоны! Можно, конечно, найти возможность и сделать парковочные места у жилых домов, но для этого нужно согласие большинства собственников. А тут среди жильцов, к сожалению, согласие есть не всегда! В основном против парковок около дома возражают люди старшего поколения, даже если для парковки есть место.

Под эти цели мы сносим и металлические гаражи. На их месте также строим парковки. К примеру, скоро на улице Крупской будем делать дорогу и обязательно расширим парковки. Вообще, мы стараемся при любой возможности создавать парковочные места, пусть даже на 5-10 машин.

Часто поступают предложения делать многоуровневые парковки, но надо понимать, что они будут платными. А наши люди не очень хорошо это воспринимают. Приведу пример. Под площадью Тысячелетия есть парковка, однако горожане не хотят платить и 100 рублей за стоянку своего авто.

Много гаражей в центральной части, большинство из них пустуют, и это видно невооруженным глазом. Возьмите улицу Серова. Некоторые строения березками заросли. Но хочу успокоить жителей улицы Серова - кирпичные гаражи здесь мы сносить не будем!

«Мэрские субботы» позволяют быстро решать многие проблемы

- «Мэрские субботы» мы проводим не от хорошей жизни. Проблем много, некоторые требуют денежного решения, а денег не всегда хватает, другие вопросы носят текущий характер, но почему-то долго не решаются. Например, управляющая компания - это субъект малого бизнеса, и власть вообще не имеет права вмешиваться в ее работу, иначе прокуратура быстро укажет на место, да еще накажет. А что делать, если управляющая компания не выполняет принятые на себя обязательства, да к тому же копит долги? Только упрашивать, действенных рычагов у нас нет!

А на «мэрскую субботу» мы приглашаем директоров управляющих компаний, глав районов, представителей муниципальных предприятий и других руководителей. Возможно, из-за того что общение ведется «глаза в глаза», очень многие вопросы снимаются мгновенно, в течение часа, дня или недели. Иногда проблема жителей требует тщательного изучения. В этом случае мы даем ответ только после внимательного рассмотрения вопроса. Если можем - говорим когда. Мы всегда помним, где были и что обещали, у нас все записано. Через некоторое время возвращаемся проверить, что сделано из обещанного. Если не сделано - стыдно бывает. Конечно, нам не все под силу, но в целом «мэрская суббота» - это хорошая практика, и мы будем ее продолжать! Задача власти - создавать условия для комфортной жизни.

Что больше всего волнует горожан? Дороги, тротуары, трубы. Был период, когда было много вопросов по кровле, циркуляционным линям. Сейчас эти вопросы не столь популярны. Зато стали чаще просить уличные тренажеры, даже детские площадки отошли на второй план.

Часто просят спилить дерево. Подошли как-то с просьбой убрать мешавшее дерево. Спрашиваю у женщин протокол общего собрания - показывают, подписи стоят. Дерево спиливают. А несогласные жильцы потом подают жалобу в прокуратуру на то, что дерево спилили незаконно! В итоге на работника управляющей компании даже завели уголовное дело! Говорю потом тем женщинам-активисткам: «Защищайте работника! Это же вы просили». А они - бежать!

Считаю, что муниципальная власть должна ходить в люди, знать, чем живут горожане, какие у них проблемы. Обратная связь необходима, хотя это и тяжелая работа. «Мэрские субботы» - во многом административная мера. Некоторые говорят, мол, он руководить не может, нужно уметь эффективно управлять из кабинета. Но нельзя не учитывать нашей действительности и особенности российского менталитета. Зачастую всеобщий язык, доступный для понимания, - это, к сожалению, язык мата. Ведь если я культурно и спокойно скажу: «Будьте добры, уберите здесь, пожалуйста!», никто и пальцем не пошевельнет. А скажешь матом - сразу все всё понимают и выполняют!

Муниципальные службы прошли проверку ураганом

- Вечером 29 мая, в понедельник, в Саранске был ураган. В 10 часов вечера я уже был на улице и видел, что общественный транспорт работает. Даже во время молний, грома троллейбусы были на своих маршрутах! Хотя в самый шторм транспорт ходить не должен, и это делается в первую очередь ради безопасности людей. Кстати, во время урагана видел много молодых людей в машинах, которые разъезжали по городу и фотографировали. Через тридцать минут после завершения урагана уже все службы были на местах, убирали сломанные деревья! Люди работали всю ночь, чтобы к утру город был убран по максимуму. И вновь хочу отметить, что такие структуры, как «СаранскТеплоТранс», фирма «Ватт» и другие, проводят оптимизацию своих коллективов, а в результате это сказывается на работе: плата за обслуживание с людей собирается, а человеческих ресурсов для оперативного выполнения своих обязанностей в подобных экстренных ситуациях не хватает. Считаю, что, несмотря ни на что, свою работу они должны выполнять своевременно!

«К чемпионату мира надо подтянуть бытовое обслуживание»

- До чемпионата мира осталось совсем немного времени. Но мало возвести объекты, необходимо подтянуть до необходимого уровня торговлю и бытовое обслуживание. У нас уже много сделано в этом плане. За последнее время многое изменилось, причем в лучшую сторону. Тем не менее в этом направлении надо еще шагать и шагать. Каждого гостя должны хорошо обслужить в кафе, а меню в точках общественного питания должно быть интересным. К тому же это должны быть не просто забегаловки, а хорошие заведения, в которых соблюдаются санитарные нормы. Нужно подтянуть английский язык, но я бы отметил, что и на русском надо уметь правильно и красиво говорить. А главное, вежливо и культурно.

Что касается туристической привлекательности, в этом направлении надо много работать. У нас есть что показать, и не только в Саранске. Должна быть разработана соответствующая программа. Экологический туризм, поездки по святым местам, которые у нас также имеются, храмы - все это мы можем предложить гостям.

Горожане недостаточно хорошо знают Саранск и достопримечательности Мордовии

- У нас, к сожалению, пока далеко не каждый житель города сможет посоветовать туристу, куда пойти и что посмотреть, какие достопримечательности есть в районах республики. В этом плане не хватает просветительской работы, надо горожан просвещать. Многие точно знают, что у него есть или нет во дворе, а вот про свой район, город порой знают недостаточно. Как проводить просвещение? Есть идея писать на обратной стороне квитанций по квартплате перечень театров, музеев и т.д.

Человек, приехавший в наш город в первый раз, даже не знает, в какой стороне центр, где находятся парк, площадь, музеи и т.д. Для этого мы сейчас в Саранске делаем новую навигацию. На указателях написано, сколько метров, например, до театра или гостиницы, причем написано все будет на двух языках - русском и английском.

Послание потомкам

- Капсула времени будет вскрыта 4 ноября. Взамен существующего мы должны положить новое письмо потомкам. Сейчас идет конкурс на составление этого послания, и «Вечерний Саранск» регулярно их публикует. Считаю, что послание должно стать результатом коллективного труда. Мы все разные - разной веры, национальности, политических взглядов. Но письмо должно быть от имени всех жителей Саранска. Что бы я написал потомкам? Думаю, нам всем не хватает доброты, надо быть добрее друг к другу. Жизнь не бесконечна, у каждого есть свой срок, и надо стараться оставить после себя хорошую память. Если бы надо было написать одно предложение, я посоветовал бы потомкам быть добрее, мудрее, терпимее, чтобы жили и радовались, не пакостили друг другу! Хотелось бы, чтобы наши потомки были лучше, успешнее, культурнее, интеллигентнее нас, а Саранск и в 21-м, и в 22-м веках оставался центром притяжения, чтобы жители гордились своим городом.

Людмила АНЮТИНА



