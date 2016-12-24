Кедров сдал своих покровителей в Москве?

Правоохранительные органы Мордовии до сих пор не раскрывают карты по делу руководителя Управления федерального казначейства по Республике Мордовия Виктора Кедрова. Подобная информационная тишина порождает различные версии и домыслы. Так, на минувшей неделе в федеральных СМИ появилась весьма любопытная версия по делу Кедрова. По ней коррупционный скандал в мордовском казначействе заимел федеральную подоплеку. Так, появилась информация, что главный казначей республики дал показания на своих руководителей в Москве и тем самым избежал ареста. Сразу после этого по подозрению в мошенничестве в столице России были задержаны заместитель руководителя Федерального казначейства РФ Сергей Гуральников и начальник управления информационных систем ведомства Сергей Павлов. При этом, как выяснилось, сам Виктор Кедров покинул свой пост и вышел на пенсию.

О связи арестов в Москве с делом Кедрова сообщило федеральное издание «Известия». По версии московских коллег, Виктор Кедров дал показания на более высокопоставленного компаньона и тем самым избежал ареста. Правоохранители ухватились за возможность вскрыть коррупционную цепочку, участие в которой принимали чиновники федерального уровня.

По версии источника, через два дня после беседы оперативников УФСБ по Мордовии с Кедровым Хорошевский районный суд Москвы вынес постановление об аресте заместителя руководителя Федерального казначейства Сергея Гуральникова и начальника управления информационных систем ведомства Сергея Павлова. Заодно под арест были помещены председатель совета директоров IT-компании «Сириус» Роман Павлов и исполнительный директор Александра Литвинова. Задержание в квартирах фигурантов дела проводили оперативники ФСБ и следователи СКР, которые, если бы не утечка информации, и сейчас продолжали операцию по выявлению всех коррупционных и мошеннических связей этой группы в условиях полной секретности.

Задержанный в Москве Роман Павлов, брат чиновника Сергея Павлова, руководил компанией «Сириус», выступающей подрядчиком казначейства и в Москве, и в Саранске. Она неоднократно выигрывала контракты на поставки серверов и оказывала техническую поддержку школам и вузам.

Расцвет всех филиалов компании с названием «ГК Сириус» приходится на 2011-2012 годы. Сейчас трудно посчитать простым совпадением, что чуть раньше (в октябре 2010-го) Сергей Гуральников был назначен заместителем руководителя Федерального казначейства, а в ноябре 2011 года Сергей Павлов возглавил управление информационных систем.

Изначально «Сириус» был создан в Краснодаре, затем появился филиал в Москве, вслед за ним - в Мордовии. И все филиалы тесно работали с казначейством. Краснодар был стартовой точкой вовсе не случайно - дослужившийся до замруководителя федерального ведомства Сергей Гуральников возглавлял там местное казначейство, и руководство «Сириуса» также начинало свой бизнес в этом крае. Компания в 2012 году имела на счету 10 закупок и четыре госконтракта с учебными заведениями на сумму около 1,4 млн рублей, а через год эта сумма выросла до 19,7 млн рублей. Далее суммы немного уменьшились, зато размножились филиалы.

«Сириус» только в 2012 году заключил в Мордовии 23 контракта и провел 25 процедур закупок для бюджетных организаций на сумму почти в 53 млн рублей и еще почти 10 млн в 2013 году. Имел ли к этому отношение Виктор Кедров - вопрос, который предстоит выяснить следствию.

Версия, выдвинутая московскими коллегами, весьма любопытна. Однако «ВС» из достоверных источников стало известно, что Кедров к задержанию столичных коллег отношения не имеет. Бывший главный казначей Мордовии «погорел» в связи с другими коррупционными обстоятельствами, какими конкретно - следствие держит в тайне.

Напомним, что скандал в местном Управлении федерального казначейства разразился 12 мая. В этот день стало известно, что накануне в кабинете руководителя, 62-летнего Виктора Кедрова, побывали оперативники регионального УФСБ по РМ. Комментариев по поводу произошедшего представители спецслужбы не дают, но имеющаяся информация свидетельствует, что Кедров подозревается в причастности к мошеннической схеме, по которой пытался завладеть суммой с шестью нулями. Однако довести аферу до конца ему не удалось, поскольку вовремя вмешались сотрудники правоохранительных органов. В отношении Виктора Кедрова решался вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Покушение на мошенничество».

Изначально Виктору Ивановичу планировалось избрать меру пресечения в виде домашнего ареста. Однако Кедров, судя по всему, дал полный расклад по делу, и от этой идеи было решено отказаться, ограничившись подпиской о невыезде. Главный казначей Мордовии продолжал ходить на работу и исполнять свои обязанности. Правда, недолго. В конце мая Виктор Кедров покинул свою должность в связи с достижением пенсионного возраста. Сейчас временно исполняющим обязанности руководителя ведомства является заместитель Кедрова 58-летний Владимир Аброськин.