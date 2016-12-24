Тухлая бригада

Громкое дело передано для рассмотрения в Ленинский районный суд Саранска. В Мордовии группа предприимчивых товарищей организовала продажу трупного мяса животных под видом фермерского. Сотрудники регионального УФСБ вскрыли целую преступную сеть, в которую входили работники Саранского ветеринарно-санитарного утилизационного завода и местные предприниматели. «Утилизаторы» разделывали трупы животных, делали вырезку и отдавали мясо на реализацию доверенным барыгам. За мошенничество и торговлю товарами, не отвечающими требованиям безопасности жизни и здоровья, в суде ответят работники Саранского ветеринарно-санитарного утилизационного завода - 38-летний Денис Канев и 64-летний Ряшид Алтынбаев, безработные 45-летний Александр Абрамов, 50-летняя Людмила Федькина и 36-летний индивидуальный предприниматель Владимир Лобанов.

Мясной сговор

Как следует из обвинительного заключения, в 2014 году работники ГУП РМ «Саранский ветеринарно-санитарный утилизационный завод» Канев, Абрамов и Алтынбаев познакомились с Людмилой Федькиной и решили наладить бизнес по продаже трупного мяса жителям региона. Женщина рассказала об идее совместного проекта предпринимателю Владимиру Лобанову. Тот как раз имел разрешение на продажу мяса. Коммерсант, посчитав, какую прибыль можно наварить на трупном мясе, отказываться не стал. И вскоре мясо с душком с утилизационного завода было поставлено на поток. Лобанов и Федькина рекламировали свою продукцию в газетах и среди знакомых. Трупную свинину и говядину дельцы выдавали за свежее фермерское мясо хорошего качества и продавали желающим по весьма приличной цене. Весной 2016 года группа товарищей впарила это мясцо нескольким доверчивым жителям Мордовии. Согласно заключениям судебно-медицинских экспертиз, изъятое у покупателей мясо свинины и говядины было опасно для употребления, поскольку содержало кишечную палочку и токсины.

220 рублей за килограмм мертвечины

«С 2012-го по сентябрь 2016 года я работал на государственном предприятии «Саранский ветсанутильзавод» сначала слесарем, а потом обработчиком ветеринарного санитарного брака, - рассказал на следствии Александр Абрамов. - Предприятие занимается сбором для утилизации и переработки трупов животных. Как правило, на заводе перерабатывали продукты убоя, непригодные в пищу, на кормовую муку. Все прекрасно знали, что мясо погибших животных использовать в пищу запрещено, поскольку оно некачественное и опасно для жизни и здоровья. Трупы животных утилизировались или могли быть пущены в пищу другим животным.

С июня 2014 года Алтынбаев, Канев и я при разделке поступающих на завод трупов животных стали делать из них вырезки мяса на продажу всем желающим. Мясо было испорченным, поверхность местами увлажнена, липкая, имела кислый запах, есть его было нельзя. В сентябре 2014 года на рынке «Ринг» в Пролетарском районе Саранска Алтынбаев, Канев и я познакомились с Людмилой Федькиной. Мы рассказали ей, где работаем, и предложили выгодное сотрудничество - продавать трупное мясо с нашего завода. Она заинтересовалась предложением и вскоре познакомила нас с Владимиром Лобановым. Он являлся индивидуальным предпринимателем, которому разрешено торговать мясом.

В марте 2016 года Федькина, Лобанов, Алтынбаев, Канев и я договорились продавать всем желающим мясо от трупов свиней и крупного рогатого скота, которые поступали для утилизации на завод. Все прекрасно знали, что мясо испорченное и опасное. Однако покупателям этого, естественно, никто не говорил.

Работали мы по следующей схеме - Алтынбаев, Канев и я на заводе разделывали поступившие для утилизации трупы свиней и крупного рогатого скота. Делали вырезки кусками различного размера, после чего на машине отвозили их Людмиле и Владимиру. Нам троим полагалось 110-130 рублей за 1 кг мяса. Предприниматель со своей знакомой расфасовывал и разделывал мясо на более мелкие куски в гараже на улице Республиканской и в квартире Федькиной в селе Александровка. Они же искали покупателей через объявления в бесплатной газете, на торговых площадках и в других местах.

Всем желающим они продавали товар уже по цене 210-220 рублей за 1 кг. При этом уверяли, что мясо качественное и неиспорченное. Лобанов и Федькина часто звонили нам и просили привозить мясо с наименее неприятным запахом.

В марте прошлого года мы дважды привозили в гараж предпринимателя трупное мясо говядины и свинины. Деньги за товар Владимир и Людмила отдавали сразу. В начале апреля мы несколько раз отвозили мясо - два раза Федькиной в Александровку. Одна партия мяса около 70 кг, другая - 50-60 кг. Разгружать мясо Людмиле помогал муж. Она заплатила нам за все мясо 14,4 тысячи рублей. В тот же день в гараж Лобанова мы отвезли еще 60 кг трупного мяса и выручили 7 тысяч рублей.

Позже я узнал, что 7 апреля прошлого года, когда Лобанов и Федькина на автомобиле «Киа Соренто» приехали к дому одной из покупательниц мяса, их задержали сотрудники УФСБ России по Республике Мордовия».

Рекламировали тухлятину в газете

«12 марта 2016 года на ярмарке ко мне подошел мужчина, представился Владимиром, сказал, что может продать свинину, и оставил свою визитную карточку, - вспоминает один из свидетелей. - Я перезвонил ему примерно через две недели и попросил привезти 5 кг мяса для шашлыка. Владимир приехал на машине «Киа Соренто» к моему дому по улице Т. Бибиной и привез мясо по цене 210 рублей за кг. Продавец уверил, что мясо хорошего качества. О том, что мясо от трупов животных, испорченное и опасно для жизни человека при употреблении в пищу, он ничего не сказал. Я заплатил ему 1100 рублей, и он уехал, напоследок оставив еще пару своих визиток. Через какое-то время ко мне пришли сотрудники УФСБ России по Республике Мордовия и сообщили, что Владимир продавал мне мясо от трупов животных».

Мясо с душком дельцы продавали не только в Саранске, но и в районах республики. Так, Федькина выезжала в Ичалки, где продала 25 кг трупного мяса одной из местных жительниц. Пенсионерка, купившая тухлятину, заплатила за нее более 5 тысяч рублей и уже успела переделать 15 кг мяса на фарш.

Торговцы осмелели настолько, что рекламировали свой товар через газету бесплатных объявлений. «Я увидела объявление в газете, позвонила, трубку взяла женщина, - рассказала еще одна потерпевшая. - Она сказала, что продает домашнюю свинину за 220 рублей за 1 кг. Просила привезти мне 5 кг. В тот же день к моему дому приехала «Лада-Приора», из машины вышел мужчина и передал мне сверток с мясом, за который я заплатила 1050 рублей. Он уверил, что мясо качественное».

В трупном мясе обнаружены токсины и кишечная палочка

Всего дельцы успели продать мясо семи жителям Мордовии (надо сказать, что это только доказанные эпизоды, сколько всего было продано трупного мяса, остается только догадываться). Всего правоохранители успели изъять у потерпевших 70 кг мяса и 10 кг фарша. Вещественные доказательства были отправлены на исследование. По заключению экспертизы, мясо и фарш не соответствуют требованиям безопасности, так как представляют опасность для здоровья и жизни человека при употреблении в пищу. Кроме того, мясо представляло источник патогенных микроорганизмов и токсинов. Проведенными испытаниями в свинине, говядине и замороженном свином фарше выделены бактерии группы кишечной палочки.

На предварительном следствии Канев, Абрамов, Алтынбаев, Федькина и Лобанов вину признали полностью и, согласившись с предъявленным обвинением, ходатайствовали о рассмотрении уголовного дела в особом порядке.

Стоит сказать, что все разоблаченные работники утильзавода имеют богатое криминальное прошлое. Так, Абрамов в свое время отсидел за смертельную расправу над собственной женой. В местах лишения свободы несколько раз побывал и Канев - на его счету две загубленные жизни, захват заложников и нарушение права на свободу совести и вероисповеданий. Что же касается Алтынбаева, то ему, видимо, по жизни не везет с мясом. В свое время он схлопотал за кражу коровы судимость, сейчас она погашена.

Алексей НИКОЛАЕВ



