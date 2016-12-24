В страшной аварии погибли двое детей

Жуткая авария произошла под Саранском вечером 5 июня. В столкновении внедорожника «Тойота Ленд Крузер 100» и «Ниссан Тиида» погибли двое детей - 11-летний мальчик и 13-летняя девочка. Дети находились на заднем сиденье «Ниссана». Сразу после аварии 43-летний водитель джипа Вячеслав Белоглазов снял со своей машины видеорегистратор и уехал. В отделе полиции он появился только на следующий день.

ДТП произошло в 21.30 на 17-м км трассы «Урал М 5», в километре от села Болотниково Лямбирского района. В тот вечер шел дождь, однако непогода не отпугнула многих водителей от поездок. За рулем «Ниссана Тииды» находился 33-летний уроженец Мордовии Андрей Чиряскин. Мужчина привозил детей и жену погостить к родственникам в село Симкино Большеберезниковского района к бабушке и дедушке. 5 июня Чиряскины с детьми отправились на машине обратно в Москву. Вечером в дождь видимость на дороге была скверной, и тут недалеко от села Болотникова Андрея Чиряскина внезапно ослепил двигавшийся по встречке джип «Тойота Ленд Крузер», за рулем которого находился руководитель саранской фирмы Вячеслав Белоглазов.

Изначально появились версии о том, что джип выехал на встречку и протаранил «Ниссан». По другой версии, «Ленд Крузер» двигался в том же направлении, что и «Ниссан», - внедорожник якобы врезался во впереди идущую машину, и ту разорвало на части. Однако все эти версии оказались далеки от истины.

По имеющейся информации, ослепленный водитель «Ниссана» надавил на педаль тормоза - на скользкой дороге машину занесло и развернуло боком. При этом задняя часть авто оказалась на встречке. Среагировать на такой маневр водитель джипа Вячеслав Белоглазов не смог и на скорости врезался в заднюю часть «Ниссана». Удар был настолько сильным, что «Тииду» разорвало на две части. Машину, словно консервным ножом, разрезало пополам, задняя часть отлетела в кювет, а передняя пролетела по дороге еще около 60 метров. В «Ниссане» сработали все подушки безопасности - передние и боковые. Однако спасти людей, находившихся на заднем сиденье, они не смогли. Как раз там сидели 11-летний сын и 13-летняя дочь Чиряскиных.

Дети получили травмы, не совместимые с жизнью, и скончались на месте. Тяжелые травмы получила и мать - 28-летняя Екатерина Чиряскина. Медики госпитализировали ее в Саранск в 4-ю клиническую больницу. У нее зафиксированы «ушиб головного мозга, закрытая травма живота, ушибленная скальпированная рана правой теменной области, правого бедра и правого лучезапястного сустава, ссадина левого коленного сустава, травматический шок». Находившийся за рулем глава семейства Андрей Чиряскин серьезно не пострадал.

Что касается «Тойоты», у нее была разбита передняя часть. В авто помимо водителя Вячеслава Белоглазова ехали его супруга и ребенок. К моменту приезда полицейских все они ухали с места ДТП. Как стало известно, семья Белоглазовых гостила у родственников в старошайговском селе Рудня и тем вечером уже возвращалась домой в Саранск. Эти родственники и забрали семью с места аварии обратно к себе в село. Не исключено, что уехать с места ДТП Белоглазову пришлось потому, что он был пьян. В ближайшее время это покажет освидетельствование.

Прибывшие сотрудники ОМВД «Лямбирский» на месте происшествия водителя джипа уже не застали, а все попытки до него дозвониться были тщетными. Связаться с мужчиной удалось только утром 6 июня. Начальник ОМВД «Лямбирский» Олег Воробьев лично разговаривал с водителем джипа и убедил его как можно скорее приехать в отдел полиции. Белоглазов прибыл в полицию около 10 часов утра. С собой он привез видеорегистратор и передал запись аварии сотрудникам правоохранительных органов. Вячеслав рассказал полицейским, что не виноват в аварии. «Вина в аварии полностью лежит на водителе «Ниссана». Его машину занесло и выбросило на мою полосу. Не знаю, как он будет жить с таким грузом, ведь это по его вине погибли дети».

Водитель внедорожника заявил, что в тот момент он установил на круиз-контроле своего авто скорость около 110 км/ч, не более того. Вместе с тем Белоглазов уверяет, что водитель «Ниссана» в отличие от него ехал с огромной скоростью и не справился с управлением.

Белоглазов также объяснил свое бегство с места ДТП. Дескать, сын и жена были сильно перепуганы, кроме того, они получили травмы в аварии, и нужно было срочно отвезти их в больницу. Да и он сам находился в шоковом состоянии. Сразу после ДТП он не решился посмотреть, что произошло с людьми в «Ниссане», поскольку думал только о том, как бы поскорее отвезти семью к врачам. На вопрос правоохранителей, зачем он забрал с собой видеорегистратор, мужчина ответил, что его могли украсть, и потом он бы не доказал, что не виноват в жутком столкновении.

Сотрудники полиции предложили Белоглазову пройти медицинское освидетельствование на опьянение. Он отказываться не стал, правда, рассказал, что всю ночь не спал и, поскольку сердечник, пил корвалол флаконами. Стоит ли говорить, что этот препарат состоит в том числе из этилового спирта. На резонный вопрос, зачем нужно было употреблять такое лекарство перед освидетельствованием, Белоглазов ответил: «Ну а что же мне, без лекарства умереть нужно было!». Результаты освидетельствования будут готовы в ближайшие несколько дней.

Известно, что в прошлом Вячеслав Белоглазов привлекался к уголовной ответственности по таким статьям, как «Хулиганство» и «Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны».