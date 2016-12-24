Прокурор потребовал отправить в колонию женщину, изрезавшую внучку

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В Саранске вышел на финишную прямую судебный процесс по делу Светланы Мигановой. Она обвиняется в причинении телесных повреждений малолетней внучке.
Напомним, в декабре прошлого года сильно пьяная женщина изрезала оставленную у нее на попечении девочку, после чего вытолкнула ребенка на лестничную площадку.
После возбуждения уголовного дела женщина полностью признала свою вину, однако внятно объяснить причины своего поступка не смогла. Сегодня представитель государственного обвинения потребовал отправить Светлану Миганову в колонию на два с половиной года. Вынесение приговора ожидается 14 июня.
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