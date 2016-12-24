Житель Рузаевки получил девять лет за убийство из-за ревности

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Рузаевский районный суд вынес приговор 61-летнему жителю города железнодорожников Николаю Лачугину. Он признан виновным в убийстве.
Как было установлено в ходе судебного процесса, днем 4 марта 2017 года Лачугин пришел к 53-летнему знакомому, проживающему в общежитии на улице Менделеева. Выясняя отношения по поводу возможной измены сожительницы, визитер нанес принесенным с собой ножом множественные удары по различным частям тела соперника. После чего ушел к себе домой. Пострадавший вышел из комнаты в коридор общежития, где скончался от острой кровопотери.
Приговором суда Николаю Лачугину назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
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