Житель Саранска потерял 48 тысяч рублей, поверив, что выиграл Lexus

Правоохранительные органы Мордовии проводят проверку по факту заявления жителя Саранска о совершенном в отношении него мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РМ.

В полицию с заявлением обратился мужчина и пояснил, что на его мобильный телефон пришло смс-сообщение, что он стал счастливым обладателем автомобиля марки «Lexus». Для получения лотерейного выигрыша, ему рекомендовалось позвонить по номеру телефона с американским префиксом, указанном в сообщении. В ходе телефонного разговора потерпевшему пояснили, что для получения приза необходимо оплатить налоговый вычет и предложили «более удобный вариант оплаты». А именно, зачислить деньги по номеру договора, которого на самом деле не существовало. В результате мужчина, поверив собеседнику, перевел 48,5 тысяч рублей на банковский счет неизвестного. В дальнейшем связь с «организатором лотереи» прервалась, номер стал недоступен.