В Мордовии в ДТП погибли двое детей

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Руководители республики отчитались о своих доходах
Страшная авария произошла поздно вечером 5 июня в Мордовии. В Лямбирском районе республики недалеко от села Апполоновка столкнулись автомобили «Тойота Лендкрузер» и «Ниссан Тиида».
По предварительной информации, виновником аварии стал водитель внедорожника, который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Ниссан». От удара последний разорвало на части. На месте погибли двое детей - 16-летняя девушка, и ее 14-летний брат. Водитель «Ниссана», по предварительным данным, отец погибших, остался жив.
Очевидцы трагедии утверждают, что водитель «Тойоты» с места происшествия скрылся.
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