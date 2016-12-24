В Саранске 3 июня будет ограничено движение транспортных средств

«На пороге стояла босая, окровавленная девочка»
Жительницу Саранска будут судить за беспричинную «ножевую атаку» на 4-летнюю внучку
В целях обеспечения безопасности и организации дорожного движения в дни особого поминовения усопших 3 июня с 07:00 до 14:00 по Юго-Западному шоссе будет ограничено движение транспортных средств, за исключением общественного транспорта и спецмашин.
Жительницу Саранска будут судить за беспричинную «ножевую атаку» на 4-летнюю внучку
Правоохранительные органы Мордовии до сих пор не раскрывают карты по делу руководителя Управления федерального казначейства по...
Руководители республики отчитались о своих доходах
Новый компьютерный вирус заставил и жителей Мордовии плакать по потерянным деньгам
Петр Тултаев проинспектировал городские зоны отдыха
12 июня в Доме республики прошла церемония награждения за заслуги в трудовой и общественной деятельности
Журналист «ВС» встретился с председателем штаба Алексея Навального в Саранске
27-летний житель Рузаевского района обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. Он рассказал, что в интернете неизвестный продал ему за 3...
Водоем напротив «Огней Саранска», известный среди местных жителей как «Бинокль», уже несколько десятилетий является местом, где...
В минувшую пятницу, 19 мая, в Администрации городского округа Саранск состоялось чествование победителей конкурса «Лучший предприниматель...