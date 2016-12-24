В Саранске 3 июня будет ограничено движение транспортных средств

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В целях обеспечения безопасности и организации дорожного движения в дни особого поминовения усопших 3 июня с 07:00 до 14:00 по Юго-Западному шоссе будет ограничено движение транспортных средств, за исключением общественного транспорта и спецмашин.

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