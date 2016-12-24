Должникам по квартплате будут перекрывать канализацию

Долги по квартплате - одна из тем, которая не теряет своей актуальности. На рабочем совещании в мэрии Петр Тултаев поинтересовался, стало ли меньше должников и какая работа с ними проводится.

По словам главы Октябрьского района Сергея Мальченкова, с начала года было подано 353 иска на общую сумму более 23 млн рублей, однако собственниками оплачено только чуть более 2 млн рублей. 540 квартир отключено от электроэнергии, на реструктуризацию долга заключено 25 соглашений. По словам главы района, люди с неохотой идут на реструктуризацию долга.

В Пролетарском районе в суд подано исков на общую сумму 15 млн рублей, оплачено 7 млн рублей, в том числе по решениям прошлых лет. Еще на 1 млн 231 тысячу рублей заключены договоры на реструктуризацию долга.

В Ленинском районе подано в суд 638 исков на недобросовестных собственников на общую сумму свыше 31 миллиона рублей, заключено 52 договора на реструктуризацию долга. А в 129 квартирах за неуплату отключена электроэнергия.

Также ежемесячно печатается примерно 10000 красных квитанций за квартплату, свидетельствующих о том, что хозяин квартиры находится в красном списке должников. Однако нередки случаи, когда собственники квартир не платят исключительно из-за отсутствия чувства ответственности. Есть и те, кто попал в тяжелую жизненную ситуацию и не могут вовремя платить по счетам. В итоге долг растет. В этом случае людям можно предложить отработать долг. Так, например, поступил житель Ленинского района, задолжавший за жилищно-коммунальные услуги 210 тысяч рублей и отработавший долг на своей автовышке. Тем не менее должники очень редко выбирают такую альтернативу.

В Саранске рассматривается еще одна мера воздействия на неплательщиков - перекрытие канализации. Как отмечают руководители управляющих компаний, перекрывать канализацию планируют исключительно у злостных неплательщиков, добропорядочные соседи от этого никак не пострадают.

- Главное все делать в рамках закона, - напомнил Петр Тултаев. - И перекрытие канализации - крайняя мера. В первую очередь должникам необходимо предлагать отработать свой долг, а в городском хозяйстве работа для них найдется!