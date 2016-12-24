Должникам по квартплате будут перекрывать канализацию

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Редактором сайта о суицидах являлась 16-летняя школьница из Мордовии
Редактором сайта о суицидах являлась 16-летняя школьница из Мордовии
В субботу в Лямбире прошел ХIII республиканский национально-фольклорный праздник Сабантуй. В этом ярком, масштабном и насыщенном мероприятии по...
До чемпионата мира по футболу остался год. Много это или мало?.. Возможно, для болельщиков дни в ожидании грандиозного спор-тивного события...
Зачем в саранской школе ввели рекомендованный цвет одежды для учителей?
Водоем напротив «Огней Саранска», известный среди местных жителей как «Бинокль», уже несколько десятилетий является местом, где...
Саранск активно готовится к самому масштабному спортивному празднику в своей истории - проведению матчей чемпионата мира по футболу 2018 года....
В рамках празднования Международного дня музеев Саранск снова участвует во всероссийской акции «Ночь музеев». В этом году ее посвятят...
В минувшую пятницу, 19 мая, в Администрации городского округа Саранск состоялось чествование победителей конкурса «Лучший предприниматель...
12 июня в Доме республики прошла церемония награждения за заслуги в трудовой и общественной деятельности
Руководители республики отчитались о своих доходах