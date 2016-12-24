Срок за чужие сбережения

Суд Чебоксар вынес приговор 51-летнему учредителю и директору конторы «Удобно-Сбережения» Николаю Огородникову. Созданная им в 2014 году в Чебоксарах фирма являлась крупной межрегиональной финансовой пирамидой, через которую были похищены более 159 миллионов рублей у многих сотен жителей Чувашии, Нижегородской, Кировской областей, Мордовии, Коми, Удмуртии, Ханты-Мансийского автономного округа.

Необходимо сказать, что арестован уроженец Удмуртии Николай Огородников был в августе 2015 года Ленинским районным судом Саранска. Фирма «Удобно-Сбережения» за несколько месяцев сумела собрать в Мордовии богатый урожай. Только в Саранске правоохранители насчитали около 70 потерпевших, они заключили 130 договоров на 17 миллионов рублей.

Офис компании в Саранске располагался в доме № 22а по ул. Володарского. Через массированную рекламу в бесплатных газетах, общественном транспорте и на стендах людям рассказывали сказки о бурной инвестиционной деятельности компании и сулили огромную прибыль. Компания предлагала баснословные проценты по вкладам - от 72 до 180 годовых, причем проценты можно было получать ежемесячно, плюс различные подарки и возможность выиграть автомобиль. Как не купиться на такие сказочные условия.

Сбережения принимались сроком от 3 месяцев до 1 года на основании договора займа. Минимальная сумма по одному договору - 30 тысяч рублей, максимальная - 600 тысяч. Некоторые вкладчики оплатили еще и дополнительные взносы за страхование своих сбережений. Потенциальных клиентов заверяли, что «Удобно-Сбережения» с финансовыми пирамидами не имеют ничего общего. «Основной признак финансовой пирамиды - это выплата процентов по вкладам за счет инвестиций новых вкладчиков, что рано или поздно приводит к логическому концу - краху. Структура нашей компании строится на противоположных принципах. Выплаты процентов производятся за счет успешной финансовой деятельности, которая распределяет финансовые потоки в различных инвестиционных направлениях, а не за счет притока новых инвестиций».

Все выглядело убедительно. Даже приводились конкретные инвестиционные проекты, куда направлялись деньги клиентов. Но, невзирая на «бурную инвестиционную деятельность», проценты по вкладам вдруг перестали выплачивать. Руководители фирмы успокаивали клиентов: ничего страшного не произошло, надо набраться терпения и подождать. При первой же возможности вкладчики получат все причитающиеся проценты за несколько месяцев сразу. Но расплатиться компания не смогла, по всей стране один за другим стали закрываться представительства этой конторы. Люди стали обращаться с претензиями. Вскоре Николай Огородников на какое-то время вообще исчез, связь с ним пропала.

Среди обманутых вкладчиков оказались и весьма известные в Мордовии люди, потерявшие крупные суммы. Так, например, около полумиллиона рублей в «Удобно-Сбережения» вложил Григорий Мусалеев, основатель общественного фонда спасения эрзянского языка. Известно, что он собирал деньги на возведение памятника мордовскому князю Пургазу. В «Удобно-Сбережения» Мусалеев вложил только часть денег, другие накопления он отнес еще в одну финансовую пирамиду под названием «Рост».

В суде Огородников вины в мошенничестве не признал. Во время допроса в суде организатор финансовой пирамиды в течение 1,5 часа рассказывал, как создавал «Удобно-Сбережения» и «Удобно-Деньги», развивал сеть и бизнес-проекты. По его словам, 13 миллионов было вложено в бизнес по переработке рыбы в Н. Новгороде, 43 миллиона перечислено в штат Невада в американские акции РОС-инк, 52 миллиона ушло на выплаты процентов вкладчикам. Остальное, видимо, пошло на развитие сети, зарплату сотрудникам и займы в «Удобно-Деньги». Огородников утверждал, что надо полгода для того, чтобы он смог рассчитаться со всеми.

Прокурор просил суд приговорить руководителя «Удобно-Сбережения» к 6 годам и 6 месяцам колонии общего режима. Суд признал Николая Огородникова виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорил его к 6 годам колонии общего режима. В соответствии с приговором суда осужденный должен выплатить нанесенный им ущерб по заявленным гражданским искам 482 потерпевшим.