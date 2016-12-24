Замначальника колонии будут судить за взятку

Прокуратура Мордовии утвердила обвинительное заключение по делу бывшего заместителя начальника исправительной колонии № 4 УФСИН по РМ 45-летнего подполковника внутренней службы Алексея Лодырева. Он обвиняется в получении 100 тысяч рублей с осужденного за возможность сидеть в благоприятных условиях.

Операция по задержанию высокопоставленного сотрудника колонии прошла 8 июня прошлого года в поселке Ударный Зубово-Полянского района (в этом населенном пункте и находится колония № 4). Следствие считает, что Лодырев вымогал взятку у осужденного на 20 лет москвича. В 2006 году суд признал товарища из столицы виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, и разбойном нападении. Спустя два года осужденного этапировали в Мордовию в колонию строгого режима.

В последнее время москвич работал в колонии на кухне. Стоит ли говорить, что работа на кухне в неволе считается весьма теплым местом. Дабы заполучить такую работу, многие готовы отдать приличные деньги. Платил ли столичный сиделец руководству колонии деньги за работу на кухне, остается за кадром. Возможно, Алексей Лодырев, отвечающий в колонии за продовольственное обеспечение, помог решить вопрос.

Однако в этот раз замначальника колонии требовал деньги с зэка за другое. По версии следствия, Лодырев вымогал взятку в сумме 100 тысяч рублей за создание благоприятных условий отбывания наказания. Взятка давала осужденному гарантию избежать дисциплинарных взысканий. Как известно, наличие взысканий от администрации лишает возможности освободиться из колонии условно-досрочно. Отказ же платить мог превратить жизнь зэка в колонии в настоящий ад.

О вымогательстве взятки узнали сотрудники правоохранительных органов. Деньги лично в руки Лодырев от родственников или знакомых осужденного брать бы не стал. Он поручил взять 100 тысяч рублей своему знакомому, а уже тот должен был отдать деньги подполковнику. 8 июня знакомый зэка передал деньги посреднику. Это произошло в поселке Потьма Зубово-Полянского района. Передача денег проходила под контролем оперативников. Спустя час посредник был уже в поселке Ударный. Недалеко от колонии и магазина «Василек» посредник Лодырева передал ему деньги. Мгновение спустя появились сотрудники УФСБ по Мордовии вместе с коллегами из отдела собственной безопасности республиканского УФСИН и взяли подполковника с поличным.

Уголовное дело расследовано отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по РМ. После утверждения обвинительного заключения оно направлено в суд для рассмотрения по существу.