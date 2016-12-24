«В Ардатовском районе произойдет теракт»

Анонимный звонок в дежурную часть отделения полиции «Ардатовский» переполошил все правоохранительные органы. Неизвестный сообщил: «Будет совершен теракт». Через несколько секунд он вновь перезвонил и уточнил, что «террористический акт произойдет на территории Ардатовского района».

По тревоге были подняты все сотрудники полиции отделения. В кратчайшие сроки они установили личность звонившего. Им оказался 39-летний житель села Большие Поляны. Мужчина был задержан у себя дома. Когда приехали полицейские, товарищ был изрядно пьян. Телефонный террорист признался, что позвонил в полицию, чтобы проверить оперативность сотрудников правоохранительных органов. Ранее он уже был судим за преступления имущественного характера.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Санкция данной статьи предусматривает наложение штрафа в сумме до 200 тысяч рублей или лишение свободы на срок до 3 лет.