«В Ардатовском районе произойдет теракт»

«На пороге стояла босая, окровавленная девочка»
Жительницу Саранска будут судить за беспричинную «ножевую атаку» на 4-летнюю внучку
Жительницу Саранска будут судить за беспричинную «ножевую атаку» на 4-летнюю внучку
Журналист «ВС» встретился с председателем штаба Алексея Навального в Саранске
Для саранских школьников завершился очередной учебный год. Теперь для кого-то из них начинается ответственный период сдачи экзаменов, а для...
Что стало главным в развитии Мордовии за время руководства Владимира Волкова?
В понедельник 29 мая на Мордовию обрушился настоящий ураган с ливнем и шквалистым ветром. Под напором стихии не только падали деревья, светофоры...
27-летний житель Рузаевского района обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. Он рассказал, что в интернете неизвестный продал ему за 3...
В Государственную думу РФ внесен законопроект, который поразил всю юридическую и правозащитную общественность страны. Авторы этого документа...
Взгляд из прошлого в будущее в разговоре с Главой Саранска Петром Тултаевым
Новый компьютерный вирус заставил и жителей Мордовии плакать по потерянным деньгам
Петр Тултаев проинспектировал городские зоны отдыха