СК заинтересовался нападением бродячих собак на детей в Ковылкине

Следственный комитет заявил, что проверит информацию о нападении собак на детей в Ковылкине. 22 мая на территории школы № 4 в городе Ковылкино бродячие собаки покусали детей во время урока физкультуры.

Сейчас по данному факту Ковылкинским межрайонным следственным отделом СКР по Республике Мордовия по поручению руководства ведомства инициировано проведение доследственной проверки. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В рамках проверочных мероприятий будут опрошены пострадавшие, а также свидетели и очевидцы случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.