СК заинтересовался нападением бродячих собак на детей в Ковылкине

«Ночь музеев» в Саранске
В рамках празднования Международного дня музеев Саранск снова участвует во всероссийской акции «Ночь музеев». В этом году ее посвятят...
В рамках празднования Международного дня музеев Саранск снова участвует во всероссийской акции «Ночь музеев». В этом году ее посвятят...
Суд приостановил работу кафе, в котором отравились студенты-иностранцы
В субботу в Лямбире прошел ХIII республиканский национально-фольклорный праздник Сабантуй. В этом ярком, масштабном и насыщенном мероприятии по...
Взгляд из прошлого в будущее в разговоре с Главой Саранска Петром Тултаевым
До чемпионата мира по футболу остался год. Много это или мало?.. Возможно, для болельщиков дни в ожидании грандиозного спор-тивного события...
Редактором сайта о суицидах являлась 16-летняя школьница из Мордовии
Для саранских школьников завершился очередной учебный год. Теперь для кого-то из них начинается ответственный период сдачи экзаменов, а для...
Водоем напротив «Огней Саранска», известный среди местных жителей как «Бинокль», уже несколько десятилетий является местом, где...
На минувшей неделе Мордовию посетил советник Президента России по вопросам региональной экономической интеграции Сергей Глазьев. Академик РАН...
Саранск активно готовится к самому масштабному спортивному празднику в своей истории - проведению матчей чемпионата мира по футболу 2018 года....