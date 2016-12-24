Отдала «экстрасенсам» 90 тысяч рублей

Репортер

Очередная жительница Мордовии лишилась своих сбережений в результате сеансов общения по телефону с «целителями». Жительница Рузаевки увидела по телевизору рекламу экстрасенсорной помощи и решила воспользоваться услугами. Женщина позвонила по указанному номеру телефона. Трубку взяли операторы, они пообещали пенсионерке, что целитель начнет работать с её проблемами сразу после первоначального взноса. Пожилая женщина перевела через платежную систему на продиктованный неизвестными банковский счет 20 тысяч рублей. Позже целитель регулярно выходил на связь с пенсионеркой и давал по телефону «рекомендации». Перед каждым сеансом жительница Рузаевки регулярно переводила деньги через терминал оплаты. Связь с мошенниками прекратилась после того, как она сообщила «целителям», что денег у нее больше нет. За все время общения женщина лишилась в общей сложности 93,5 тысячи рублей.

 

                       

 

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