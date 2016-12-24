Активисты поселка ТЭЦ-2 хотят преобразить заброшенный сквер на ул. Гайдара

Весь апрель и май на улицах и дворовых территориях Саранска проводились уборка и подготовка города к летнему периоду. Каждый год перед коммунальными службами ставится четкая задача - привести Саранск в привычное для всех горожан состояние чистоты и уюта. Довольно активное участие в этом деле традиционно принимают трудовые коллективы и просто неравнодушные горожане, выходя на субботники. Жители города в меру своих сил и возможностей приводят в порядок дворы, скверы, высаживают цветы и деревья. Радует, что год от года таких сознательных горожан, стремящихся относиться к родному городу по-хозяйски, становится все больше.

Такие неравнодушные люди нашлись и в поселке ТЭЦ-2. Инициатором наведения порядка на этой территории стала организационная группа «Притяжение». Для своей деятельности они выбрали сквер на ул. Гайдара, в районе школы искусств. Именно здесь активисты планируют навести чистоту, а в дальнейшем создать уютнейшую зону отдыха. А пока их очень возмущает то, насколько безответственным и безалаберным может быть отношение людей к месту, где они проживают.

«Этот сквер может стать замечательной зоной отдыха, если приложить немного желания и сил. Сейчас это заброшенная и загаженная десятилетиями тропинка через сквер, по которой местные жители водят детей в детский сад. Тут же бросают мусор, ленясь пройти несколько метров до контейнеров, - рассказывает главный организатор субботников и руководитель группы «Притяжение» Марина Новоселова. - 29 апреля мы провели здесь первый субботник. Было собрано более 150 мешков мусора. Кроме того, в течение двух часов активисты рубили сухие деревья и кусты. На помощь немногочисленным местным жителям пришли сотрудники администрации Октябрьского района. Им за это огромная благодарность!

Огорчает, что жители поселка не спешат принять участие в наших мероприятиях. Хотя каждый должен понимать, что эта работа проделывается исключительно для нас, для нашего комфорта и благополучия, для наших детей и внуков. Совместными усилиями мы положим начало созданию нового места отдыха для жителей нашего поселка, приведем в порядок и облагородим этот зеленый уголок. А в дальнейшем, надеемся, городская власть нам поможет, и в сквере будут установлены лавочки, качели и тренажеры.

Но первоочередной, считаю, должна стать культура поведения каждого из нас: нельзя мусорить и загрязнять то, что дано нам природой. Нужно пересилить себя и приучить своих детей не полениться и пройти лишние несколько метров до мусорного контейнера.

Очередной субботник в сквере мы планируем провести 6 июня - в день рождения А.С. Пушкина. Начало - в 17.00. Мы приглашаем и ждем каждого неравнодушного жителя поселка ТЭЦ-2 принять в нем участие и оказать посильную помощь. Кроме того, любой желающий может выступить инициатором и внести свои предложения по уборке этой территории. Мы будем рады любой вашей помощи!».

Узнать информацию о проведении очередного субботника или выступить с предложениями по оказанию посильной помощи можно по телефону 30-80-14 (Марина Валентиновна Новоселова).

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