«Попадая в эту организацию, люди подвергаются серьезной психологической обработке»

Не так давно Верховный суд России признал «Свидетелей Иеговы в России» экстремистской организацией, запретил ее деятельность и постановил ликвидировать Управленческий центр «свидетелей» вместе с 395 местными отделениями. Во время рассмотрения дела сотрудники Минюста России представили суду данные о большом количестве административных правонарушений иеговистов, в частности указали на распространение религиозными деятелями экстремистской литературы. А запрет на переливание крови, который пропагандируют «свидетели», и вовсе был назван прямой угрозой для безопасности человека. Представитель «Свидетелей Иеговы» Сергей Черепанов уже заявил, что это решение суда будет обжаловано в Европейском суде в Страсбурге.

В республике «свидетелей» дважды штрафовали за экстремистскую литературу

«Свидетели Иеговы» регулярно привлекали к себе внимание надзорных органов из-за распространения экстремистской литературы, содержащей высказывания, направленные на возбуждение ненависти и вражды к другим религиям. Ранее решениями судов уже были ликвидированы филиалы организации в Орле, Старом Осколе и Белгороде, Абинске Краснодарского края, Самаре.

В Мордовии филиал иеговистов находился в Саранске по адресу: ул. Титова, 75. Правоохранители несколько раз находили в этом офисе запрещенную литературу. Например, в марте прошлого года там изымались брошюры с различными благостными названиями, по результатам экспертиз включенные Минюстом РФ в список экстремистских. Тогда Ленинский суд Саранска назначил «Свидетелям Иеговы» административный штраф в размере 100 тысяч рублей.

Несмотря на штраф, в том же году правоохранители еще раз изъяли в саранском офисе запрещенную литературу. Во время очередного рассмотрения дела в суде председатель местной религиозной организации Свидетели Иеговы «Саранск» Александр Колесников вины не признал. По его словам, изъятая литература была подброшена в помещение сотрудниками полиции. Однако суд не нашел подтверждения этим странным доводам и повторно оштрафовал иеговистов, на этот раз уже на 150 тысяч рублей.

«Иеговисты распространяли литературу, переведенную даже на мокшанский и эрзянский языки»

- Я поддерживаю запрет судом деятельности «Свидетелей Иеговы» и ликвидацию этой организации, - рассказал «ВС» настоятель храма Владимирской иконы Божией Матери в селе Берсеневка священник Василий Матвеев. - В церковном праве есть такой момент, в случае если какие-то еретики ведут слишком серьезную пропагандистскую деятельность, можно обращаться за помощью к светским властям. Мы осуждаем заблуждение и не можем его защищать. Нельзя говорить о грехе как о добродетели. Нужно ли было прикрыть эту религиозную организацию раньше? Тут скорее вопрос к властям, нежели к церкви. Известно, что в некоторых регионах суды закрывали филиалы, но головная организация продолжала работать.

Редкий человек не знает, кто такие «Свидетели Иеговы», они ходят по домам, раздают литературу, вербуют новых адептов. Обычно ищут одиноких, тех, кому не хватает общения, тех, у кого скончались родственники. Как правило, человек в таких ситуациях находится в подавленном состоянии. Это открытая дверь для кого-то. Значит, кто-то его утешит и приведет в свою организацию. И через полгода посещения собраний иеговистов мировоззрение человека кардинальным образом изменяется.

Я сталкивался с адептами «Свидетелей Иеговы». Как правило, у них при себе есть библия и набор определенных юридических документов. Например, начинаешь с ними дискутировать, говоришь: вы тоталитарная секта. А он достаёт документ, показывает и заявляет - согласно такому-то закону вы нарушаете мои права и можете быть привлечены к ответственности по такой-то статье. Еще многие из них носят при себе подписанную бумагу с заявлением о том, что отказываются от переливания крови.

Как вести диалог, если к вам пришли «Свидетеля Иеговы» и говорят: не хотите ли поговорить о Боге? Нужно поинтересоваться: а вы кто - «Свидетели Иеговы»? Если согласятся, стоит им сказать - вы экстремистская организация, запрещены законом, сейчас в полицию позвоню! Все, на этом разговор окончен. Говорить с ними о Боге и переубеждать не имеет смысла. Я сам пытался с ними разговаривать, приводил аргументы - это бесполезно. «Мы знаем, как вы понимаете Евангелие, но этого не принимаем. Наша организация учит по-другому» - такой ответ я слышал. Для иеговистов Священное писание воспринимается как набор пазлов, которым можно доказать что угодно. Но это самая большая ложь. Мы очень настороженно воспринимаем ситуацию, когда подобные религиозные организации что-то недоговаривают, заинтересованы не в том, чтобы найти истину, а в том, чтобы привлечь последователей.

Надо сказать, что у них очень хорошая юридическая база. Например, Верховный суд постановил обратить в пользу государства недвижимость, которая принадлежит религиозной организации. Думаю, они уже заблаговременно переоформили всю недвижимость на частных лиц. Насколько я знаю, например, в саранском филиале четко следили за всеми изменениями в сфере пожарной безопасности и тут же выполняли все требования. Они были готовы ко всему. Не удивлюсь, что даже после ликвидации они будут собираться где-нибудь на квартирах и проповедовать свое учение.

Основным вероучительным документом для «Свидетелей Иеговы» является библия, по сути, они относятся к христианству. Правда, это не совсем та Библия, которой пользуемся мы. Они трактуют ее по-своему. Утверждают, что все христианство, которое возникло до них, неистинное. Говорят, что только их учение правильное в отличие от остальных. Суть того, чему они учат, заключается в том, что все погибнут, а спасутся только «Свидетели Иеговы». Попадая в эту организацию, люди подвергаются серьезной психологической обработке.

Появилась эта религиозная организация 200 лет тому назад в Америке. Их головная штаб-квартира находится в Нью-Йорке. В России иеговисты стали сеять свое учение еще до революции, но поток приверженцев «Свидетелей Иеговы» хлынул в нашу страну после распада СССР. Не обошли они стороной и Мордовию. По моим данным, в нашей республике насчитывается не менее 400 адептов этой религиозной организации. Юридически их организация в Мордовии была оформлена только в Саранске, офис находился на улице Титова. Однако их представители есть в Рузаевке и Ковылкине. Примечательно, что в Мордовии были случаи, когда иеговисты распространяли свою литературу, переведенную на мокшанский и эрзянский языки. Представляете, какую финансовую базу нужно иметь, чтобы все это перевести, а потом отпечатать! Если собрать всю литературу, которую распространили «Свидетели Иеговы», и подсчитать, какие суммы в это вложены, думаю, это огромные деньги. Я сомневаюсь, что они существуют на одни пожертвования.

Проходила информация, что «Свидетели Иеговы» финансируются из-за океана, насколько она достоверна, утверждать не берусь. Вообще, конечно, Западу выгодна деятельность в России организаций, которые вносят разномыслие в умы людей. Под эти цели, как известно, некоторым некоммерческим организациям выделялись огромные деньги. Возможно, это стало одной из причин, по которой государство решило закрыть организацию «Свидетели Иеговы». Если не брать религиозный аспект, то получается - организация управляется извне, с точки зрения государства - это иностранный агент. А кто платит, тот и заказывает музыку. В армии служить своим адептам запрещают, а значит, подрывают обороноспособность страны. Делят людей на ваших и наших, а когда нет единства, тогда легче управлять, воздействуя извне».

В России насчитывается 175 тысяч адептов иеговистов

«Свидетели Иеговы» - международная религиозная организация, которая придерживается неортодоксальных направлений в христианстве и отличается специфическим трактованием многих религиозных понятий. По некоторым данным, в России насчитывается 175 тысяч активных верующих этой организации, объединённых в две с половиной тысячи общин.

«Свидетелям Иеговы» запрещается, а точнее, «настоятельно не рекомендуется»: приветствовать государственные флаги любого статуса; служить в армии и работать на предприятиях ВПК; участвовать в любых массовых мероприятиях; праздновать Рождество, Пасху, Новый год, дни рождения, сидеть у костра, носить траур, произносить тосты; читать литературу «несвидетелей» (особенно религиозного содержания); участвовать в политической, профсоюзной деятельности, заниматься служебной карьерой, работать внеурочно, участвовать в выборах; ухаживать за лицом противоположного пола без цели заключить брак; проявлять признаки наслаждения во время интимных отношений с супругом (об интимных отношениях не с супругом и речи быть не может); проявлять публично хорошее отношение к человеку (кроме краткого приветствия).

Изучение религиозной литературы «Свидетелей Иеговы» специалистами показывает, что эта организация по своей сущности носит тоталитарный характер. Она содержит наставления, которые могут нанести ущерб личности и здоровью адепта, его семье и детям, а также традиционной национальной духовности и государственным интересам. Эта практика и наставления противоречат основным положениям Конституции и юридическим нормам и содержат следующие призывы и принуждения: отказ от своих мнений и убеждений; возможность психологического воздействия, умаляющего достоинство личности; использование методов воздействия, которые могут причинить вред здоровью, и посягательство на самостоятельность личности; отказ от получения необходимой медицинской помощи; разрушение семейных связей и неисполнение семейных обязанностей; противопоставление или уничижение традиционной национальной духовности народов; разжигание религиозной нетерпимости; отказ от осуществления основных прав и обязанностей граждан.

Ряд исследователей указывает на то, что пребывание в организации «Свидетелей Иеговы» существенно увеличивает риск развития психических заболеваний и расстройств. Согласно исследованию американского учёного Джерри Бергмана, частота психических заболеваний среди свидетелей Иеговы во много раз превышает средние показатели, поскольку их учение и субкультура негативно влияют на психическое здоровье вовлечённых.