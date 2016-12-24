Мордовским бизнесменам рекомендовано задуматься об экстерьере

Теме участия малого предпринимательства в подготовке и проведении чемпионата мира по футболу 2018 года была посвящена прошедшая в четверг встреча Владимира Волкова с саранскими бизнесменами. Диалог с представителями деловых кругов, пожалуй, впервые проводился в столь широком составе. Достаточно сказать, что мероприятие проходило на одной из самых больших площадок региона - в Республиканском дворце культуры.

Руководитель Мордовии сразу отметил, что успех предстоящего события во многом будет зависеть от того, каким увидят и запомнят столицу региона многочисленные участники и гости. Футбольное первенство планеты должно способствовать укреплению имиджа республики, повышению ее узнаваемости не только в России, но и во всем мире: «На матчи приедут как обычные болельщики, так и солидные инвесторы, которые будут оценивать благоустройство города, качество работы индустрии гостеприимства, уровень развития сервиса, состояние дорог, учреждений культуры, медицины и образования. Личные впечатления станут определяющими и при рассмотрении вопросов открытия здесь собственных или совместных производств, финансирования наших предприятий».

Строительные работы по большей части необходимо завершить уже в нынешнем году. До конца сезона в состоянии полной готовности должны находиться практически все объекты мундиаля, включая стадион, аэропорт, отели, пешеходные переходы на железнодорожных вокзалах Саранска и Рузаевки, гостинично-жилой комплекс «Тавла» и микрорайон «Юбилейный». Также в порядок предстоит привести все городские зоны отдыха, бульвары и улицы, вплоть до домов, находящихся в частном секторе. Новый парк появится в ближайшее время у стадиона «Мордовия-Арена». Туда в перспективе, вероятно, будет перенесен и городской зоопарк. «Мелочей в подготовке быть не может, - предупредил Владимир Волков. - Важно обратить внимание на каждый штрих, каждую деталь. Только так мы сделаем Саранск лучшим городом чемпионата, в полной мере используем его положительное наследие. Новые дома, дороги, скверы и набережные будут служить людям на протяжении многих лет».

Сказанное в равной степени относится и к предприятиям малого бизнеса, прежде всего объектам питания и торговли. Тем более что у ФИФА тоже есть определенные требования к их благоустройству. Поэтому собственникам нежилых помещений следует обратить внимание на оформление фасадов, содержание прилегающей территории. Пока, увы, чувство стиля многим предпринимателям откровенно изменяет. Аляповатые вывески, надоедливые рекламные растяжки встречаются не так уж редко. Иные коммерсанты в стремлении сэкономить деньги на ремонт и вовсе маскируют ими обшарпанные стены или покосившиеся заборы. «Так быть не должно!» - заявил Владимир Волков. В течение сезона в надлежащий вид надлежит привести все здания и сооружения. В связи с этим он потребовал от городских властей и бизнес-сообщества слаженных, скоординированных и, самое главное, результативных действий.

В ходе встречи речь зашла, в частности, о возможности размещения приезжих в домах и квартирах горожан. Подобные пожелания, как отмечалось, высказывают сами футбольные болельщики, для которых означенный вариант представляется наиболее предпочтительным и экономичным. По мнению руководителя региона, игнорировать эти инициативы не следует. В настоящее время городские власти уже приступили к работе по формированию базы данных горожан, согласных потрудиться на ниве гостеприимства.

Менее чем через сутки поднятые в разговоре темы получили продолжение. 25 мая Владимир Волков объехал объекты столичной инфраструктуры, задействованные при подготовке к ЧМ, и осмотрел участки перспективной жилой застройки Саранска.

В районе улицы Красной рассматривались варианты благоустройства частного сектора, находящегося рядом с автодорогой. При выборе дизайнерских решений предпочтение, скорее всего, будет отдано материалам, сочетающимся по фактуре и цветовой гамме с естественным ландшафтом территории и существующим архитектурным стилем.

Помимо того, Владимир Волков осмотрел участки, выделенные под застройку, познакомился с проектами новых жилых комплексов. При этом особое внимание он призвал уделить оптимальному размещению социально-бытовых предприятий. «До начала строительства нужно четко определить, какие заведения займут нежилые помещения. Дабы впоследствии избежать проблем, связанных, например, с чрезмерно шумными кафе или барами. Такие помещения должны использоваться по большей части для размещения объектов соцкультбыта или магазинов шаговой доступности», - заметил руководитель Мордовии.