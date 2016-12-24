Саранские студенты будут строить «Мирный атом»

Идти в ногу со временем, иметь активную жизненную позицию - это то, что отличает молодых людей из студенческих отрядов. Как известно, «лето - это маленькая жизнь», поэтому молодые люди успевают заработать довольно приличные деньги, получить практику, познакомиться с новыми людьми и поучаствовать в творческих мероприятиях. Ежегодно порядка 2000 саранских студентов становятся участниками этого движения.

В Саранске - 47 отрядов

- Движение студенческих отрядов в Мордовии с каждым годом набирает обороты, - рассказал на брифинге в Доме печати РМ руководитель мордовского регионального отделения «Российские студенческие отряды» Алексей Нагин. - Саранск - город студенческий, и потенциал для роста студенческих отрядов большой. У нас постоянно есть спрос на педагогические, строительные отряды. Развиваются и перспективные направления, например отряды сервиса и гостеприимства. Сервисное направление сейчас является одним из приоритетных, после воссоединения России с Крымом появилось много вакантных мест.

Сформированы отряд проводников, отряды сельскохозяйственные и механизированные. При этом мы не ограничиваемся домашним регионом, наши студенты работают в Московской области, Краснодарском крае, в Крыму.

Педагогические отряды - самые многочисленные в республике. 19 студентов из наших вузов будут работать вожатыми во Всероссийском детском центре «Орленок», еще больше - 24 человека - поедут в Международный детский центр «Артек». Студенческие отряды активно работают и за пределами России, в этом году сервисные отряды будут работать на территории Болгарии, в качестве аниматоров - в Тунисе, Греции. Есть отряд, который работает в составе анимационной команды в Ялте.

На всероссийской стройке - студенты из Мордовии

Особая гордость - строительный отряд «Олимпия», в этом году он прошел отбор на всероссийскую студенческую стройку «Мирный атом» (Челябинская область). Команда из 20 человек уже в июне отправится на это грандиозное строительство.

- На всероссийские стройки наш отряд выезжает не в первый раз, большая часть отряда уже опытные ребята, - рассказывает комиссар отряда «Олимпия» Евгений Осипов. - «Мирный атом» - это строительство атомной электростанции в Челябинской области. Нас ожидает работа в строительной сфере, это в основном монтажные, земельные работы, благоустройство близлежащих территорий. Кроме того, мы участвуем в различных творческих фестивалях, спортивных соревнованиях и показываем неплохие результаты. У нас осталось чуть больше месяца на подготовку ко всероссийской стройке, и в этот период готовимся показать себя в лучшем свете.

Почему стройотряд? Я сам учусь на строительном факультете и в первый раз поехал работать, чтобы набраться опыта. Интересная атмосфера, много новых друзей, занятость на все лето. Большую часть отряда «Олимпия» составляют студенты строительного факультета, но есть также бойцы с экономического факультета, факультета иностранных языков. Новых бойцов в первую очередь мотивирует заработная плата.

- Кстати, «Олимпия» - самый опытный стройотряд, уже несколько лет он выезжает на различные стройки, в том числе всероссийские, - дополняет Алексей Нагин. - «Олимпия» выезжала и на строительство космодрома «Восточный», и на всероссийскую стройку «Поморье». Отмечу, что на эти объекты строительные отряды выезжают, только пройдя через конкурсный отбор. Естественно, отрядов, желающих принять участие в таких масштабных стройках, много из разных регионов нашей страны. На одно вакантное место претендуют 5-6 человек, поэтому побеждают лучшие. Уже поехать на такую стройку - хорошая рекомендация.

Люди, прошедшие всероссийские стройки, остаются в стройотрядах на 2-3 года, потому что это хорошая школа жизни. Поскольку работать на стройке физически сложно, в основном сюда идут только парни. Женские строительные отряды тоже есть, они работают при сдаче объектов, облагораживании территорий, но эти виды работ незначительны, и таким отрядам бывает сложно пройти отбор. Однако на республиканских стройках в этом году, вполне возможно, будут работать и девушки.

Ребята могут зарабатывать от 7000 до 40000 рублей в месяц!

- Главный мотивирующий фактор для людей, вступающих в студотряды, - возможность заработать, - продолжает Алексей Нагин. - Мы не волонтеры, поэтому за свою работу получаем зарплату. Причем зарплата зависит от того региона, в котором ребята работают. Понятно, что на всероссийских объектах она будет больше, чем на республиканских.

Например, педагогические отряды на территории Мордовии получают от 7000 рублей за месяц. Работа в строительных отрядах, в отряде проводников ценится дороже, от 20-25 до 40 тысяч рублей. Согласитесь, это очень хорошие деньги даже для взрослого населения, а не только для студентов.

Для других ребят работа в студотрядах является возможностью для самореализации, к тому же они получают возможность участвовать в различных творческих, интеллектуальных и спортивных мероприятиях.

- Я - студентка экономического факультета мордовского университета, вхожу в педагогический отряд «Крылья», - рассказывает Елена Здрюева. - На протяжении последних трех лет езжу в детские оздоровительные лагеря воспитывать детей. Несмотря на то что специфика моего обучения и летняя занятость очень различаются, считаю, что работа с детьми - это мое призвание. За три года, что вхожу в студотряд, мне удалось поработать и в Подмосковье, и в Крыму. Все дети разные, приходится сталкиваться с совершенно неожиданными ситуациями, и нужно оперативно искать из них выход.

Чем еще меня привлекает студотряд? Дело в том, что я плачу за свое обучение, поэтому летняя работа - хорошая возможность заработать денег для дальнейшего обучения. Как и у всех рабочих, у нас есть выходные. В свободное время в прошлом году мы практически объездили весь Крым, было очень интересно! Студотряд - это и отдых, и заработок, и знакомство с новыми людьми из разных регионов нашей страны! Советую всем ребятам, которые еще не вступили в студенческие отряды, присоединиться к нашему движению.

Людмила АНЮТИНА

