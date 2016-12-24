Житель Саранска потерял 125 тысяч рублей при покупке двигателя для внедорожника

Правоохранительные органы Мордовии проводят проверку по факту заявления жителя Саранска о совершенном в отношении него мошенничестве. Об этом сообщает МВД по РМ.

В дежурную часть полиции поступило сообщение от 34-летнего мужчины. Он сообщил, что неизвестный, путем обмана, завладел принадлежащими ему денежными средствами в сумме 125 000 рублей. Как оказалось, мужчина стал жертвой мошенника, решив приобрести товар, выставленный на продажу в сети Интернет.

Из разговора с потерпевшим полицейские выяснили, что объявление о продаже подержанного двигателя на автомашину «Volkswagen Touareg» он нашел 29 мая на сайте бесплатных объявлений «Авито». Его внимание привлекла низкая стоимость двигателя. Мужчина созвонился с потенциальным продавцом, который пояснил ему, что проживает в соседнем регионе и 100% предоплату необходимо перечислить на банковский счет. Не усомнившись в честности автора объявления, он перевел необходимую сумму. Когда же вновь попытался связаться с неизвестным, телефон абонента был выключен. Потерпевший был вынужден обратиться в полицию.