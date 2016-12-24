Руководитель Управления Федерального казначейства по РМ Виктор Кедров покинул свой пост

Капсула времени Саранска
Взгляд из прошлого в будущее в разговоре с Главой Саранска Петром Тултаевым
Руководитель Управления Федерального казначейства РФ по РМ Виктор Кедров покинул свой пост в связи с достижением пенсионного возраста. Об этом сообщает официальный сайт ведомства.
Напомним, некоторое время назад появились сообщения, что Виктор Кедров подозревается в совершении коррупционного преступления. Сегодня ряд федеральных СМИ опубликовал информацию, согласно которой Виктор Кедров избежал ареста, поcкольку дал показания на более высокопоставленного чиновника. Федеральные СМИ напрямую связывают подозрения в отношении Виктора Кедрова с арестом начальника управления информационных систем Федерального казначейства Сергея Павлова и заместителя руководителя ведомства Сергея Гуральникова. Отмечается, что ООО ГК "Сириус", которым владел брат Павлова Роман, заключило в Мордовии 23 контракта и провело 25 процедур закупок на сумму почти в 53 миллиона рублей.
С 2011 года компания "Сириус" получила от казначейства не менее 195 миллионов рублей в рамках контрактов на поставку компьютеров, оборудования и техподдержку.
Отметим, что временно исполняющим обязанности руководителя управления Федерального казначейства РФ по РМ стал заместитель Виктора Кедрова Владимир Аброськин.
Взгляд из прошлого в будущее в разговоре с Главой Саранска Петром Тултаевым
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