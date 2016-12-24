Руководитель Управления Федерального казначейства по РМ Виктор Кедров покинул свой пост

Руководитель Управления Федерального казначейства РФ по РМ Виктор Кедров покинул свой пост в связи с достижением пенсионного возраста. Об этом сообщает официальный сайт ведомства.

Напомним, некоторое время назад появились сообщения, что Виктор Кедров подозревается в совершении коррупционного преступления. Сегодня ряд федеральных СМИ опубликовал информацию, согласно которой Виктор Кедров избежал ареста, поcкольку дал показания на более высокопоставленного чиновника. Федеральные СМИ напрямую связывают подозрения в отношении Виктора Кедрова с арестом начальника управления информационных систем Федерального казначейства Сергея Павлова и заместителя руководителя ведомства Сергея Гуральникова. Отмечается, что ООО ГК "Сириус", которым владел брат Павлова Роман, заключило в Мордовии 23 контракта и провело 25 процедур закупок на сумму почти в 53 миллиона рублей.

С 2011 года компания "Сириус" получила от казначейства не менее 195 миллионов рублей в рамках контрактов на поставку компьютеров, оборудования и техподдержку.

Отметим, что временно исполняющим обязанности руководителя управления Федерального казначейства РФ по РМ стал заместитель Виктора Кедрова Владимир Аброськин.