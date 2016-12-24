Что натворил ураган в Саранске

В понедельник 29 мая на Мордовию обрушился настоящий ураган с ливнем и шквалистым ветром. Под напором стихии не только падали деревья, светофоры и рекламные щиты, но и кренились башенные краны.

В столице Мордовии стихия разыгралась около 9 вечера. Ураганный ветер прошел по городу с запада на восток - буря настигла Саранск будто ударная волна. Шквал сбрасывал рекламные конструкции и строительные леса, переворачивал гаражи и строительные вагончики, как картонки, подбрасывал в воздух тяжелые металлические листы.

Ненастная погода пришла в Мордовию из Москвы, где последствия урагана и вовсе стали шокирующими. Шторм унес жизни 16 человек, еще 170 москвичей пострадали. Почти все погибшие получили смертельные травмы из-за падения деревьев. В Мордовии на момент выхода газеты информации о погибших не было. По информации республиканской аварийно-спасательной службы, в Саранске пострадал мужчина, его придавило рухнувшим деревом. Когда поднялся ветер с грозой, он решил спрятаться под дерево на улице Фурманова, но оно не выдержало буйства стихии и рухнуло. Пострадавшего в состоянии шока доставили в больницу.

Во вторник утром сотрудники полиции перекрыли мост на Химмаше, ведущий сторону гипермаркета «Мегастрой». Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Мордовии, в районе улицы Волгоградской, рядом со строящейся школой в жилом микрорайоне Юбилейный, в результате сильных порывов ветра накренился высотный строительный кран. Он сошел с платформы. Создалась угроза его обрушения на дорогу. Через несколько часов кран был поставлен на место, а оцепление снято.

Жители Саранска на протяжении последних суток выкладывали многочисленные фотографии и видеоролики с последствиями разгулявшейся стихии. На снимках запечатлены вырванные с корнем деревья, поваленные столбы электропередач, сорванные крыши, заваленные машины, мощные разряды молнии и т.д. Под десятками фотографий люди оставили сотни комментариев. Вот некоторые из них:

- Ехал со Света через юг на Химмаш, многое видел! Целые деревья на дорогах, лужи до порога, остановки лежат, освещения нет, жутко.

- У меня у друга около дома дерево упало на «газель», машину всю помяло, еще и легковушку зацепило.

- Когда ураган начался, я как раз из дома выходила, так меня на 30 метров назад унесло и к подъезду прибило.

При этом многие горожане в социальных сетях жаловались на отключение электроэнергии в разных районах Саранска.

Что делать, если на машину упало дерево?

Больше всего от стихии пострадали автовладельцы. Десятки жителей Саранска уже обратились к автостраховщикам. В основном речь идет о выбитых стеклах, вмятинах и царапинах, оставленных на машинах поваленными деревьями. Если есть КАСКО, то проблемы признать случай страховым возникнуть не должно, а вот ОСАГО в данном случае не сработает. Но есть возможность получить выплаты через суд.

Что же делать, если машину повредило дерево? В первую очередь, нужно зафиксировать причиненный ущерб. Не трогайте автомобиль и упавшее дерево, вызывайте сотрудника полиции. Он должен составить акт осмотра, выдать постановление об отказе в возбуждении уголовного дела и выдать справку о причиненном ущербе. В документах должно быть описано состояние дерева - гнилое, мягкое, трухлявое или крепкое: это важно для последующих действий. При большом ущербе для верности стоит вызвать специального эксперта, который определит, что дерево было уже гнилое, и выдаст соответствующее заключение. Для надежности еще можно запросить справку из Гидрометцентра о состоянии погоды в этот день.

По словам юристов, если упавшее дерево не было гнилым, право на компенсацию вряд ли удастся отсудить. Это форс-мажорные обстоятельства. Если же дерево старое, гнилое - можно подавать досудебную претензию с неплохими перспективами получить возмещение нанесенного вашему имуществу ущерба, пусть и через суд.