Жительница Саранска получила восемь лет за убийство знакомого

«Градус экономии»
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Октябрьский районный суд вынес приговор 28-летней жительнице Саранска Надежде Иконниковой. Она признана виновной в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба СКР.
Как было установлено в ходе судебного процесса, в ночь на 21 августа 2016 года осужденная распивала спиртное в доме по улице Моховая с 36-летним мужчиной, с которым познакомилась несколькими днями ранее. В результате возникшей ссоры она нанесла новому кавалеру несколько ударов кулаком в область лица и туловища, а затем ножом в область груди, спины и шеи. После этого ушла из дома и вернулась только утром. Однако к тому времени мужчина уже скончался.
Приговором суда женщине назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Жители Саранска и в этом сезоне сильно сэкономили на плате за отопление
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