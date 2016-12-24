От горожан ждут помощи на субботниках

В апреле по давно устоявшейся традиции улицы и дворы нашего города приводят в порядок. С каждым днем на улице становится все теплее, а значит, уборкой надо заниматься активнее. На рабочем совещании в городской администрации Глава Саранска Петр Тултаев объявил о начале акции «Чистый город».

- Предприятия разных форм собственности, в том числе управляющие компании, должны активно заниматься уборкой города, - подчеркнул градоначальник. - Конечно, мы не можем заставить людей выйти на субботники, тем не менее надеюсь, что в Саранске есть неравнодушные к своему городу люди. В прошлом году в свободное время на уборке улиц и дворовых территорий нам очень хорошо помогали горожане, работали даже дети. Хочется верить, что и в этом году люди нам помогут. Конечно, после зимы всегда сложно быстро навести порядок, а ведь впереди большой праздник - Пасха, к которому традиционно наводят в доме чистоту. Саранск - наш общий дом, и он тоже нуждается в нашем уходе. Необязательно ждать выходных, чтобы убраться у себя во дворе. Жильцы многоквартирных домов могут собраться в любой день недели и очистить территорию около своего дома всего за час-полтора.

Особое внимание Петр Тултаев призвал обратить на частный сектор.

- При уборке города жители частных домов не должны оставаться в стороне! - отметил Глава Саранска. - Люди должны понять, что за собой мусор надо убирать! Меня неприятно поразила улица Осипенко - что правая, что левая сторона. Собственникам должно быть стыдно за безобразие, которое творится рядом с их домами. Чисто должно быть не только в центре города, но и в пригородах. Надо активнее привлекать, например, жителей п. Зыково, Ялги. Убрано должно быть везде!