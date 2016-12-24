В Саранске стартовала акция «Георгиевская ленточка»

«Катюша», «День Победы», «Смуглянка», «Темная ночь» - эти и многие другие военные песни звучали в понедельник около Мемориального музея военного и трудового подвига. В такой атмосфере в присутствии ветеранов Великой Отечественной войны, членов молодежных организаций стартовала акция «Георгиевская ленточка».

- Проведение этой акции стало традицией в нашей стране, - отметил член президиума республиканского Совета ветеранов, полковник в отставке Николай Максимович Быков. - Первая акция была проведена в 2005 году, тогда организаторами и волонтерами было роздано более 800 тысяч таких ленточек. С каждым годом акция только расширяет свою географию. Уже в 2008 году она проходила в 30 странах, в наше время - во всех странах, где живут русскоговорящие диаспоры.

Главная цель акции - чтобы новые поколения никогда не забыли, кем и какой ценой была добыта Победа, чьими наследниками мы являемся. Георгиевская ленточка - знак уважения к ветеранам войны, дань памяти тем, кто не дожил до Победы.

Акция «Георгиевская ленточка» активно проводится на Украине, в прибалтийских странах, в Германии, Америке, Англии, где власти всячески мешают их проведению и способствуют молодчикам, которые унижают и оскорбляют людей, срывая у них с груди георгиевские ленточки. В Англии и Америке уже стали говорить, что это они победили во Второй мировой войне, а Россия к этой Победе не имеет никакого отношения. Люди, выходящие на эту акцию, несут миру правду. А это дорогого стоит. Вместе мы должны противостоять попыткам переписать историю.

Напомним, за годы войны в нашей стране погибли более 27 миллионов человек. Из Мордовии ушли на фронт более 246 тысяч, более 134 тысяч из них погибли, пропали без вести, умерли от ран. Мы не имеем права предать забвению подвиг наших предков.

В акции «Георгиевская ленточка» примут участие более 1000 человек - это девушки и юноши республиканского патриотического объединения «Поиск», работники муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей, студенты, члены общественных молодежных организаций, просто неравнодушные жители Саранска. Около 100 тысяч ленточек в течение месяца будут розданы жителям столицы в разных точках нашего города. А первые георгиевские ленточки молодые люди получили из рук ветеранов, причем некоторые из ребят начали раздавать их сразу после торжественной части, и горожане с удовольствием брали этот символ Победы и прикрепляли к одежде. Если вы тоже гордитесь историей своей страны и подвигом предков - присоединяйтесь к акции «Георгиевская ленточка»!