В минувшую субботу в Саранске прошла акция «Вместе против террора» в память о жертвах теракта в Санкт-Петербурге. По информации организаторов, участниками акции стали около 14000 человек: на площади у Ледового дворца собрались студенты и школьники, семьи с детьми, пожилые люди, активисты общественных организаций и политических партий, представители духовенства, научного и культурного сообщества.

Участники акции были едины во мнении, что террористы стремятся посеять страх и панику в обществе, создать хаос, разобщить людей. Но этого не произойдет. «Мы скорбим с друзьями и родственниками погибших и надеемся на быстрое и полное восстановление пострадавших. Цель подобных трагедий - посеять страх и неуверенность, подорвать доверие в обществе, посеять раздор. Нам же необходимо соблюдать спокойствие и поддерживать друг друга, - выразил позицию собравшихся Юрий Левашкин. - В Санкт-Петербурге у многих из нас живут родственники и друзья. Так и я, узнав о теракте, обзвонил своих знакомых. В их голосах сквозили грусть и переживание за пострадавших. Но в то же время я услышал надежду на объединение, желание выступить вместе против страшных последствий террора. Санкт-Петербург, мы с тобой!».

«Трудно подобрать слова, чтобы выразить всю боль и возмущение, которые вызвал акт террора в Петербурге, - обратился к собравшимся со сцены Владимир Фёдорович Барсуков, ветеран, житель города Ленинграда в страшные блокадные годы. - Его организаторы пытаются запугать народ массовым убийством людей, чтобы внести дезорганизацию в жизнь нашего общества, посеять нестабильность. Но этим чаяниям наших недругов не суждено сбыться. Санкт-Петербург - город великих исторических событий, мировой славы, петербуржцы преодолели страшную блокаду в Великую Отечественную войну. И никакие тяжелейшие условия не смогли их сломить. Не получится это сделать и у террористов».

«75 лет работает завод «Электровыпрямитель» в Саранске, но мы помним, что родина нашего завода - Ленинград. Его эвакуировали в начале Великой Отечественной войны в 1941 году. Вместе с оборудованием к нам в Мордовию приехали и работники завода - питерцы. Поэтому мы особенно чувствуем боль от этой трагедии, - высказался рабочий завода «Электровыпрямитель» Алексей Кузнецов. - Теракт, произошедший в Санкт-Петербурге, не может никого оставить равнодушным. Нелюди, а другое определение этим людям подобрать трудно, устроили взрыв в метро. Мы, работники завода «Электровыпрямитель», вместе с петербуржцами скорбим о произошедшей трагедии. Мы от всего сердца желаем всем раненым скорейшего выздоровления и искренне рады за всех, кто остался в живых. Светлая память погибшим».

Пострадавший во время теракта уроженец Мордовии Дмитрий Глазков отправил землякам аудиозапись со словами благодарности за поддержку: «Хочу выразить огромную благодарность землякам за все переживания, пожелания в мой адрес и в адрес всех пострадавших в теракте. Ваше внимание очень помогает встать на ноги».

Участники митинга напомнили, что экстремизм не имеет ни национальной, ни религиозной принадлежности, поскольку террористы, убивая мирных людей, отвергают главнейшие заповеди и устои всех религий - неприкосновенность человеческой жизни.

«Мы собрались для того, чтобы поддержать жителей Санкт-Петербурга и показать, что мы разделяем их горе, - сказал участник акции Виталий Комаров. - Многое произошло за эти дни, но в вопросах борьбы с терроризмом мы едины. Мы должны как никогда консолидировать наши усилия и показать, что мы единое стабильное государство. Петербуржцы в последние дни продемонстрировали своим примером эталонное единство, отзывчивость, доброту, взаимовыручку».