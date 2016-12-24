Дед и двое внуков задохнулись угарным газом

Перерасчет пенсий: в чем причина небывалого ажиотажа?
В городском и районных управлениях Пенсионного фонда Мордовии невиданный наплыв клиентов. Люди, вышедшие на заслуженный отдых в разное время,...
В городском и районных управлениях Пенсионного фонда Мордовии невиданный наплыв клиентов. Люди, вышедшие на заслуженный отдых в разное время,...
Это стало возможно благодаря новой автоматизированной системе диспетчеризации службы «Скорой помощи», которая была презентована в...
С 27 по 31 марта в Ульяновской области проходил финальный этап межрегионального конкурса «Ученик года - 2017». Из 70 участников заочного тура по...
При нападении боевиков на воинскую часть в Чечне погиб военнослужащий из Саранска
Свежесть пропадает не только у осетрины. Время - штука коварная, оно выметает её из всего: красок, погоды, отношений. А следом уходит и удивление....
Вчера в Саранске возле комплекса «Навеки с Россией» прошел митинг. Профсоюз таксистов Саранска выступил за наведение порядка в отрасли.
Глава Мордовии провел совещание с руководителями районов, министерств и ведомств
Министерство финансов страны предложило россиянам достать сбережения из-под подушек
Передо мною сидела симпатичная голубоглазая блондинка, 27-летний успешно практикующий психолог. Говорила о себе, работе, планах на будущее. Мы...
В Мордовии пары предпочитают оформлять отношения во все более зрелом возрасте - после 25-28 лет