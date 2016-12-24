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Дед и двое внуков задохнулись угарным газом

Репортер

 

Шокирующая история произошла 7 апреля в селе Кажлодка Торбеевского района. В частном доме угорели три человека - 62-летний Николай Дарькин и двое его внуков, 4-летний Тимофей и 6-летняя Вероника. Старший внук - 8-летний Дмитрий - выжил лишь чудом. С отравлением угарным газом мальчика доставили в больницу. Теперь расследованием гибели трех человек занимаются сотрудники Следственного комитета по Республике Мордовия.
Родители детей Сергей и Галина Дарькины трудятся на местном мясокомбинате. Около 18 часов 6 апреля Дарькины отправились на работу в ночную смену. Приглядывать за детьми попросили отца Сергея - Николая Дарькина. Пенсионер и раньше сидел с детьми, когда родителям нужно было уйти по делам, и никогда ничего чрезвычайного не происходило. 
С работы супруги Дарькины вернулись около 9 часов утра. Дверь в дом была закрыта, открыл ее старший сын, первоклассник Дмитрий. «Он был весь бледный, - вспоминает Сергей Дарькин. - Я спросил у него - ты что, заболел? Сын кивнул головой». Супруги прошли в комнату и тут же почувствовали невыносимую духоту, дышать в помещении было очень трудно. На кровати лежала Вероника, а на диване Тимофей с дедом. Они ни на что не реагировали. Галина позвала на помощь соседей. Односельчане вызвали «скорую помощь». В надежде спасти малышей Сергей вынес их из дома на улицу. Однако было уже поздно. Дети вместе с дедом надышались угарным газом и были уже мертвы. Такой вывод сделали медики, осмотревшие тела пострадавших. 
Старшему сыну Дарькиных удалось спастись только по счастливой случайности. По словам мальчика, ночью ему стало плохо, и он пошел в туалет, вернулся, стал будить дедушку, брата и сестру, но они не реагировали. Тогда мальчик, собрав последние силы, смог выбраться из душного ада в коридор, видимо, именно это обстоятельство и спасло ему жизнь. Сейчас школьник находится на лечении в больнице. По словам врачей, Дима идет на поправку и скоро будет выписан. 
Сразу после ЧП на месте происшествия работали сотрудники правоохранительных органов. Осмотрев дом, они выдвинули предварительную версию трагедии. Ночами было еще холодно, и дед вечером затопил печь, но, видимо, забыл открыть заслонку. В итоге выделявшийся угарный газ стал распространяться по дому. 
По факту обнаружения тел двух малолетних детей, а также их дедушки возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». В настоящее время на месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. С целью установления причины смерти пострадавших назначены судебно-медицинские экспертизы.  

 

 

                       

 

 

 

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