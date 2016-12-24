Приговор с отсрочкой за хищение миллиона

Октябрьский суд Саранска вынес приговор 35-летней Инне Макаровой - главному бухгалтеру фирмы «Принт-Издат». Больше года дама умело пользовалась доступом к счетам компании и периодически переводила деньги на свои счета. За это время она смогла похитить у «Принт-Издата» 961 тысячу рублей.

С апреля 2015-го по май 2016 года главбух Макарова, пользуясь системой «Банк-клиент», без согласия руководителей фирмы переводила деньги организации на свои банковские счета. В обоснование переводов главбух предоставляла в банк необоснованно составленные платежные поручения. Каждый раз женщина переводила разные суммы - от 5-10 тысяч до 50-65 тысяч рублей. Долгое время ее финансовые махинации оставались не замеченными руководством. Но когда недостача денег вскрылась, руководители фирмы обратились в полицию. В отношении главбуха было возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение чужого имущества с использованием своего служебного положения, в крупном размере».

Надо сказать, что Макарова совершила очередное преступление в тот момент, когда еще отбывала условный срок. В 2014 году Ленинский суд Саранска приговорил ее к 3 годам и 6 месяцам за присвоение денег и покушение на кражу. Тогда Инна Макарова трудилась оператором отдела управления товарными запасами и информацией ОАО «Мясокомбинат «Оброченский». Она получала деньги от продавца выездной торговли и должна была сдавать их в кассу, но вместо этого набивала себе карман. С ноября 2012-го по декабрь 2013 года она успела умыкнуть у предприятия больше 1 млн рублей.

А в октябре 2014 года женщина и вовсе опустилась до примитивного воровства. В ярмарке «Столичная» на территории Центрального рынка Саранска она увидела, как продавец одного из этого торговых павильонов положила вырученные 12,5 тысячи рублей в полимерную папку для бумаг и поместила ее на столик за стеклянными стеллажами прилавка. Тогда Макарова решила примерить одежду и стала гонять продавца, чтобы та приносила ей все новые вещи для примерки. В какой-то момент она воспользовалась моментом и забрала папку, но скрыться ей не удалось - бдительная продавец задержала ушлую покупательницу.

По делу «Принт-Издата» Инна Макарова в суде полностью признала вину и заявила ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке. Как пояснила сама женщина, ее 10-летняя дочь, которую она воспитывает одна, страдает задержкой развития и нуждается в постоянном уходе и заботе. С учетом всех обстоятельств суд приговорил Инну Макарову к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы и присоединил условный приговор Ленинского суда. Окончательно подсудимой назначено 4 года 6 месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Однако суд отсрочил наказание до достижения ее дочерью четырнадцатилетнего возраста.

Гражданский иск «Принт-Издата» о возмещении материального ущерба суд удовлетворил в полном объеме. По нему Макарова должна вернуть все похищенные деньги.