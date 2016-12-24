Студентки шантажировали одногруппников интимными фото

Вирусы-шифровальщики атакуют Мордовию
В отделе «К» МВД по РМ бьют тревогу: сети мордовских предприятий атакует троянец-вымогатель - это вредоносное программное обеспечение,...
В отделе «К» МВД по РМ бьют тревогу: сети мордовских предприятий атакует троянец-вымогатель - это вредоносное программное обеспечение,...
Саранск меняется на глазах, строится красавец стадион, возводятся жилые микрорайоны, прокладываются новые магистрали, открываются...
В городском и районных управлениях Пенсионного фонда Мордовии невиданный наплыв клиентов. Люди, вышедшие на заслуженный отдых в разное время,...
Жители Саранска и в этом сезоне сильно сэкономили на плате за отопление
Глава Мордовии обозначил факторы роста республиканской экономики
За интимную связь со школьницей 35-летний физрук надолго угодил за решетку
Четырех парней подозревают в групповом изнасиловании матери двух малолетних детей
Вчера в Саранске возле комплекса «Навеки с Россией» прошел митинг. Профсоюз таксистов Саранска выступил за наведение порядка в отрасли.
Как изменится жизнь автовладельцев после вступления в силу закона о замене выплат по ОСАГО ремонтом
Глава Мордовии провел совещание с руководителями районов, министерств и ведомств