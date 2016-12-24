Студентки шантажировали одногруппников интимными фото

Двое молодых людей - 19-летние парень и девушка - обратились в отдел полиции № 1 УМВД России по Саранску с заявлениями о вымогательстве. По их словам, неизвестный требовал у них деньги за нераспространение компрометирующих фото интимного характера.

Студенты мордовского госуниверситета рассказали, что неизвестный шантажист написал им письма в социальной сети с левого аккаунта и потребовал с каждого по 2 тысячи рублей. В противном случае «хакер» заявил, что обнародует в соцсетях фотографию парочки. Снимки интимного характера содержались в личной переписке парня и девушки. Эти фотки незнакомец обещал также отправить всем друзьям и знакомым студентов. И чтобы этого не произошло, жертвы должны перевести деньги на счет указанной банковской карты. Молодой человек и девушка согласились заплатить, а потом отправились в полицию.

Оперативники быстро вычислили вымогателя. За «хакера» себя выдавали две студентки, которые раньше проживали в одном блоке общежития вместе с жертвами. Одна из вымогательниц призналась, что подсмотрела пароль страницы в социальной сети у своей жертвы, а затем сама стала заходить на ее страницу. Барышня воспользовалась доступом к учетной записи подруги, стала читать ее переписку, а потом сделала скрин-шоты с экрана и отправила их себе на почту, видимо, на всякий случай. Такой случай настал, когда студентка разругалась с соседкой. Любительница почитать чужую переписку рассказала о ней приятельнице. Вместе девушки решили использовать сохраненные интимные фото для того, чтобы отомстить бывшей подруге. Так родилась идея с вымогательством денег.

По словам сотрудников МВД по РМ, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Вымогательство». Из-за глупой выходки студенткам грозит реальное наказание. А за вымогательство группой лиц по предварительному сговору светит вообще до 7 лет неволи.