Инспектор Минобороны погорел на взятке в 500 тысяч рублей

Ленинский суд Саранска взял под стражу инспектора Регионального управления заказчика капитального строительства Министерства обороны России 37-летнего Владимира Варавина. За взятку от строительной организации в 540 тысяч рублей он обещал закрыть глаза на недостатки в строительстве военного объекта в Ковылкине.

Меру пресечения уроженцу Москвы и жителю Саратовской области Владимиру Варавину в суде избирали 7 апреля вечером. Он ранее не судим, с высшим образованием, женат, имеет на иждивении несовершеннолетнего сына, до задержания работал ведущим инженером-инспектором Регионального управления заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской федерации.

Как следует из материалов дела и постановления суда, весной 2016 года Владимир Варавин в Ковылкине проверял подрядную организацию на соблюдение требований строительных норм и правил. Строители возводили командно-технический пункт. Инженер нашел нарушения и подготовил предписание о разборке и возведении заново кирпичной кладки командно-технического пункта с соблюдением всех норм. Предписание подлежало направлению генеральному подрядчику строительной организации для устранения недостатков.

Однако Варавин понимал, что значит разобрать кладку и возвести ее заново. При таком раскладе строительная организация понесла бы серьезные убытки. В связи с этим через посредника он предложил свой вариант развития событий руководству строительной организации. За вознаграждение в 1 млн 60 тысяч рублей инспектор обещал поставить свою подпись в приемке объекта, не глядя. В противном случае инспектор из Минобороны заявил, что будет настаивать на полном сносе возведенного объекта.

Строители, немного поразмыслив над предложением, согласились с требованиями. Летом прошлого года через посредника они передали Варавину часть взятки - 541 тысячу рублей. За это инспектор скрыл факты выявленных нарушений и не направил подготовленное предписание генеральному подрядчику для исполнения.

6 апреля этого года Владимир Варавин был задержан и дал признательные показания. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки», санкции статьи предусматривают достаточно суровое наказание - лишение свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 15 лет.

Ленинским судом в отношении Владимира Варавина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок по 6 июня 2017 года.