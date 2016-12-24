Занимала деньги на «лечение дочери» и тратила на себя

В отделение полиции № 3 УМВД России по Саранску поступило заявление от 19-летнего местного жителя. Молодой человек сообщил правоохранителям, что его мать стала жертвой мошенницы. По словам парня, к родительнице периодически обращалась 58-летняя знакомая, которая рассказывала о том, что ее больной дочери нужны деньги на лечение. Женщина не раз занимала наличные у матери парня и постоянно придумывала новые причины, чтобы как-то обосновать свои просьбы. Рассказывала о том, что врачи то назначали дочери курс дорогостоящих препаратов, то срочно отправляли ее в многочисленные санатории. Пользуясь доверчивостью знакомой, она каждый раз выклянчивала необходимые суммы. В общей сложности ей удалось выманить 125 тысяч рублей, которые она отказывается возвращать.Полицейские провели проверку и выяснили, что «больная» дочь злоумышленницы вполне здорова и средств на ее лечение никогда не требовалось, все полученные деньги женщина тратила на личные нужды. В отношении ушлой дамочки возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».