За убийство сожителя - в психиатрическую лечебницу?

Прокурором Ленинского района Саранска направлено в суд уголовное дело 25-летней Александры Вантяйкиной. Она обвиняется в убийстве 47-летнего сожителя Якова Акишкина. Однако судебно-психиатрическая экспертиза признала ее невменяемой, и теперь вместо колонии девушке грозит длительное лечение в психиатрическом стационаре.

Кровавая разборка между Александрой Вантяйкиной и сожителем произошла 1 февраля этого года. Девушка зарезала кавалера за прилюдную фривольность - тот схватился за грудь барышни при гостях. Эта история произошла в доме № 21 по проспекту 50 лет Октября. В квартире шло бурное застолье. Вантяйкина и Акишкин были уже изрядно пьяны, вдруг мужчина стал трогать сожительницу за грудь. Александра сделала ему замечание, поскольку в компании присутствовали и другие люди, но ее возлюбленный никак на него не отреагировал. Тогда девушка вспылила, схватила со стола нож и трижды ударила Якова в грудь, живот и бедро. Один из ударов задел печень, вероятнее всего, именно это ранение стало для мужчины фатальным. Он скончался еще до приезда медиков. Когда приехали полицейские, девушка пыталась избавиться от орудия преступления. На улице она хотела незаметно выбросить нож в сугроб, но клинок нашли.

Известно, что Александра Вантяйкина стояла на учете в наркологическом диспансере как злоупотребляющая спиртным. Официально девушка нигде не работала, раньше она была судима за наркотики и уже резала другого сожителя. Вантяйкина не прочь была выпить, на этой почве она и сошлась с Яковым Акишкиным. Со слов девушки, мужчина занимался бизнесом, держал два магазина. Вместе с новым возлюбленным девушка прожила около двух месяцев.

В отношении опасной барышни было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Однако после психиатрической экспертизы стало ясно, что привлечение к уголовной ответственности Александре не грозит. Сейчас дело передано в суд для применения к Вантяйкиной мер медицинского характера - принудительного лечения в психиатрическом стационаре специализированного типа с интенсивным наблюдением, поскольку она страдает психическим расстройством и представляет общественную опасность.