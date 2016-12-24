За убийство сожителя - в психиатрическую лечебницу?

«Он первым встретил террористов!»
При нападении боевиков на воинскую часть в Чечне погиб военнослужащий из Саранска
При нападении боевиков на воинскую часть в Чечне погиб военнослужащий из Саранска
Мордовия вступает в решающую фазу подготовки к футбольному первенству планеты. «До конца нынешнего года необходимо сдать в строй...
С 27 по 31 марта в Ульяновской области проходил финальный этап межрегионального конкурса «Ученик года - 2017». Из 70 участников заочного тура по...
В Мордовии пары предпочитают оформлять отношения во все более зрелом возрасте - после 25-28 лет
Саранск меняется на глазах, строится красавец стадион, возводятся жилые микрорайоны, прокладываются новые магистрали, открываются...
В Чамзинке и Комсомольском неизвестные диким способом расправляются с бездомными животными
В России задумались о «паспортизации» всех социальных сетей
Свежесть пропадает не только у осетрины. Время - штука коварная, оно выметает её из всего: красок, погоды, отношений. А следом уходит и удивление....
В городском и районных управлениях Пенсионного фонда Мордовии невиданный наплыв клиентов. Люди, вышедшие на заслуженный отдых в разное время,...
Четырех парней подозревают в групповом изнасиловании матери двух малолетних детей