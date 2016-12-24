ЗАО «Ичалки» оштрафовали на 1 миллион рублей за коррупцию

Прокуратура Лямбирского района выявила нарушения исполнения законодательства о противодействии коррупции в деятельности ЗАО «Ичалки» и оштрафовала организацию на 1 миллион рублей. Штраф наложен за коррупционную «операцию» - 32-летний директор предприятия Фаиль Салихов через своего знакомого пытался передать взятку в сумме 200 тысяч рублей начальнику Ичалковского отдела ГИБДД Ринату Мангутову.

Во время сбора урожая КамАЗы, принадлежавшие сельхозпредприятию «Ичалки», перевозили свеклу с полей и периодически нарушали Правила дорожного движения, ездили с перегрузом, без пологов и различных разрешений. Сотрудники Ичалковской ГИБДД все нарушения зафиксировали, на «Ичалки» как на юридическое лицо был наложен штраф в размере около 2 млн рублей. Салихову такой поворот событий не понравился, и он вместе с товарищами Ильдаром Кадеевым, Ряисом Асаиновым и Наилем Салиховым решил договориться с начальником местного отдела ГИБДД Ринатом Мангутовым неофициально.

Изначально с Мангутовым пытался договориться Ильдар Кадеев, но едва гаишник услышал про деньги, тут же выпроводил визитера из кабинета. Однако люди Салихова не успокоились и продолжили искать подходы к Мангутову, ведь они, судя по всему, руководствовались принципом - все в этом мире покупается и продается.

Подходы к строптивому гаишнику решили искать через общих знакомых, таковым оказался 44-летний житель Саранска Наиль Салихов. Мужчина является дальним родственником Фаилю Салихову. Именно он организовал встречу Фаиля Салихова и Мангутова. Сам руководитель сельхозпредприятия деньги передавать не решился и отправил договариваться с начальником районной ГИБДД отца одного из подчиненных Ряиса Асаинова.

В беседе с начальником районной ГИБДД тот заявил: «Будешь получать от нас милостыню, каждый квартал будем платить тебе деньги. За это нас не трогай, и все у нас будет хорошо». Мангутов взял время на размышление, а сам обратился в УФСБ по РМ с заявлением о том, что ему хотят дать взятку. В результате последующие встречи начальника районной ГИБДД происходили под контролем оперативников спецслужбы.

О деловом разговоре Асаинов и Мангутов договорились 31 января. Встреча происходила на 15 км трассы Саранск - Б. Игнатово в Лямбирском районе близ Александровской горы. Посредник сильно конспирировался - менял место встречи, постоянно спрашивал, нет ли слежки и т.д. Только когда убедился, что рядом никого нет, остановил автомобиль и вручил взятку Мангутову. Подполковник от мзды отказался, схватил Асаинова за куртку и стал удерживать до приезда сотрудников ФСБ.

В тот же день были задержаны и другие подельники Асаинова - Фаиль Салихов, Ильдар Кадеев и Наиль Салихов. Во время осмотра личной машины Кадеева оперативников ждал сюрприз, и не один - граната РГД-25, пистолет «Макарова» с глушителем, десять патронов, а в кармане куртки еще и доза синтетических наркотиков.

Пока продолжается расследование этого коррупционного уголовного дела, прокурор Лямбирского района возбудил в отношении ЗАО «Ичалки» дело об административном правонарушении по статье «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица». По результатам рассмотрения административного дела мировой судья признал юридическое лицо виновным в совершении коррупционного правонарушения и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 1 млн руб. с конфискацией денег, являющихся предметом вознаграждения. Постановление в законную силу не вступило.