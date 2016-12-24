Начальником управления градостроительства и архитектуры саранской мэрии стал Владимир Быков

32-летний специалист родился в Саранске, окончил строительный факультет МГУ им. Огарева по специальности «Городское строительство и хозяйство». С 2006-го работал ведущим архитектором в муниципальном учреждении «Градостроительство», три года спустя принят в Администрацию Саранска на должность заместителя заведующего отделом градостроительной деятельности. В 2016 году занял пост заместителя начальника управления градостроительства и архитектуры, где и работал до последнего времени. Напомним, что кресло начальника управления стало вакантно после недавнего перевода Антона Толкунова на должность вице-мэра - директора Департамента перспективного развития Саранска.