Начальником управления градостроительства и архитектуры саранской мэрии стал Владимир Быков

Секс-атака
Четырех парней подозревают в групповом изнасиловании матери двух малолетних детей
Четырех парней подозревают в групповом изнасиловании матери двух малолетних детей
Вчера в Саранске возле комплекса «Навеки с Россией» прошел митинг. Профсоюз таксистов Саранска выступил за наведение порядка в отрасли.
За интимную связь со школьницей 35-летний физрук надолго угодил за решетку
Россия увеличивает штатную численность Вооруженных сил и снова обсуждает идею увеличения призывного возраста
Мордовия вступает в решающую фазу подготовки к футбольному первенству планеты. «До конца нынешнего года необходимо сдать в строй...
В последний день марта в национальном театре прошло заседание Совета муниципальных образований Мордовии. Здесь с участием Главы республики...
Глава Мордовии провел совещание с руководителями районов, министерств и ведомств
В отделе «К» МВД по РМ бьют тревогу: сети мордовских предприятий атакует троянец-вымогатель - это вредоносное программное обеспечение,...
В Мордовии пары предпочитают оформлять отношения во все более зрелом возрасте - после 25-28 лет
Передо мною сидела симпатичная голубоглазая блондинка, 27-летний успешно практикующий психолог. Говорила о себе, работе, планах на будущее. Мы...