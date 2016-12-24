Учащиеся школы № 33 приняли участие в акции «Радуга настроения»

На базе средней общеобразовательной школы № 33 7 апреля в рамках Всемирного дня здоровья «Депрессия, давай поговорим!» проведена профилактическая акция под девизом «Радуга настроения!».

В этот день сотрудниками ГБУЗ «Детская поликлиника № 2» совместно с педагогами и учащимися проведены мероприятия, направленные на охрану и укрепление здоровья детей, организована работа мобильного центра здоровья для детей. Врачами-специалистами проводились обследования на выявление психоэмоционального состояния детей. Родители, педагоги и учащиеся получили рекомендации психолога, врачей-педиатров по профилактике стресса, ведению здорового образа жизни и укреплению психического здоровья. Медицинские работники провели анкетирование учащихся и родителей на выявление уровня тревожности, вручили памятки и информационные брошюры.

Для детей, подростков и родителей проводились конкурсы. С большим удовольствием дети рисовали свое настроение, а также приняли участие в коллективном рисунке с элементами арт-терапии. В фойе школы была организована выставка рисунков на тему «Подари улыбку миру!», а также проходила демонстрация фильмов про здоровый образ жизни и профилактику стресса.

Учащиеся 5-7-х классов приготовили блюда, повышающие настроение. Вкусные овощные и фруктовые салаты, а также полезные каши дегустировали школьники и родители.