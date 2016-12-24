Учащиеся школы № 33 приняли участие в акции «Радуга настроения»

От ямочного ремонта до строительства и благоустройства
Глава Мордовии провел масштабную инспекцию республиканских автодорог
Глава Мордовии провел масштабную инспекцию республиканских автодорог
При нападении боевиков на воинскую часть в Чечне погиб военнослужащий из Саранска
За интимную связь со школьницей 35-летний физрук надолго угодил за решетку
Петр Тултаев провел очередной прием граждан по личным вопросам
Жители Саранска и в этом сезоне сильно сэкономили на плате за отопление
Саранск меняется на глазах, строится красавец стадион, возводятся жилые микрорайоны, прокладываются новые магистрали, открываются...
В городском и районных управлениях Пенсионного фонда Мордовии невиданный наплыв клиентов. Люди, вышедшие на заслуженный отдых в разное время,...
Задержание драгдилеров в Саранске превратилось в настоящий голливудский боевик
В России задумались о «паспортизации» всех социальных сетей
Передо мною сидела симпатичная голубоглазая блондинка, 27-летний успешно практикующий психолог. Говорила о себе, работе, планах на будущее. Мы...