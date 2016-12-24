Петр Тултаев посвятил воскресенье осмотру ряда улиц юго-западной части Саранска

С приближением чемпионата мира по футболу в Саранске все больше активизируются работы по подготовке города к этому событию. Глава Саранска Петр Тултаев лично контролирует благоустройство столицы Мордовии на всех участках. Зачастую обходы городских территорий приходятся на выходные дни. Так, в минувшее воскресенье градоначальник с подчиненными осмотрел состояние улиц А. Невского, Осипенко и Ленина в рабочем поселке Николаевка.

Улица А. Невского входит в один из маршрутов предстоящего мундиаля. В связи с чем главной целью ее осмотра является дальнейшее приведение в нормативное состояние фасадов жилых домов и предприятий, тротуаров и зеленой зоны. В ходе осмотра по некоторым вопросам на месте были приняты принципиальные решения, даны соответствующие поручения. Довольно много вопросов к мэру Саранска поступало по поводу сносов индивидуальных жилых домов. В каждом случае Петр Тултаев индивидуально разъяснял, что и когда будет снесено, а также перспективы развития этого района. Часть строений здесь уже находится в стадии сноса. Предприниматели обращались к градоначальнику по вопросам возможности расширения имеющихся на этой территории объектов торговли и оказания услуг.

Несколько раз градоначальник обратил внимание подчиненных на открытые или недостаточно защищенные канализационные люки и тепловые камеры. Обслуживающим организациям было поручено провести ревизию этого хозяйства и привести в порядок люки и камеры.

Жительница данного микрорайона обратилась с просьбой об организации пешеходного перехода на пересечении улиц А. Невского и Николаева. Мотивировала она это тем, что именно там большое количество людей переходят проезжую часть, в том числе школьники, а до ближайших существующих пешеходных переходов довольно далеко. Градоначальник пообещал проработать этот вопрос с сотрудниками ГИБДД.

Осматривая улицу Осипенко, Петр Тултаев подверг критике содержание территорий этой улицы. Это касается уборки тротуаров, зеленой зоны, наличия большого количества мусора. Большое внимание было уделено фасадам зданий и обрезке деревьев.

На территории рабочего поселка Николаевка Глава Саранска обсудил с подчиненными необходимость планировки территории склона на улице Ленина в связи с оползневыми процессами. Жители поселка обратились также с просьбой о ремонте тротуара по нечетной стороне этой улицы. Дело в том, что на противоположной стороне пешеходная дорожка была капитально отремонтирована в 2016 году. А здесь ее состояние оставляло желать лучшего. Работы по ремонту было решено запланировать на текущий год.

В районе домов № 31-35 по улице Ленина свою проблему перед мэром обозначили жители. Дренажная система работает плохо, постоянно забивается, что приводит к скоплению большого количества воды, которая в дальнейшем стекает к домам. Ответственным лицам было поручено провести работы по очистке дренажа, а также продумать, какие меры необходимо принять, чтобы избежать затопления территории в дальнейшем.

В этот день Петр Тултаев посетил еще несколько объектов. Подчиненным он в очередной раз напомнил, что времени для подготовки остается совсем мало, поэтому работать придется без выходных и праздников, причем не в кабинетах, а выходя на места. Решать вопросы, по его словам, всем придется оперативно, при этом по два раза задач никому ставиться не будет.