«Убивать никого не хотел»

Отдел по особо важным делам Следственного комитета по РМ завершил расследование резонансного уголовного дела о смертельной битве за женщину. В ней «на поле брани» пали 29-летний Юрий Чудаев и его брат 33-летний Алексей Чудаев, еще один участник тех событий - 34-летний полицейский из Подмосковья Юрий Дьяков - был ранен. Обвиняемый в расправе - 46-летний юрисконсульт местной больницы Валерий Гришин. Кровавую бойню он устроил из ревности к бывшей жене. Теперь ему предстоит ответить перед законом сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса.

19 июня прошлого года Валерию Гришину поступил звонок на телефон от соперника Юрия Чудаева с предложением встретиться и все решить. Стрелку забили под железобетонным мостом через реку Сивинь вблизи Старого Шайгова. Валерий приехал один, а Юрий с подмогой - двоюродным братом Алексеем Чудаевым и двумя приятелями - полицейским из подмосковного Долгопрудного Юрием Дьяковым и Иваном Жегалиным.

«Под мостом находилась «десятка», рядом с ней стоял Валерий Гришин, - вспоминает Дьяков. - Когда Юрий Чудаев приблизился к Гришину, Валерий обхватил его за шею, притянул к себе и ударил штык-ножом. Раненый Юрий отошел к мосту, присел и облокотился о плиты. Тогда Гришин схватил его за воротник и с размаху всадил нож в спину. Я и Алексей Чудаев стали подходить к Гришину, говорили, чтобы он выбросил нож. Гришин пошел к нам навстречу и стал размахивать ножом, чтобы мы не смогли к нему приблизиться и отобрать клинок. Алексей стал отмахиваться ногами и руками от ножа. Неожиданно для меня Валерий резко развернулся ко мне, быстро приблизился, так, что я не успел среагировать, и нанес мне удар ножом в грудь. Чудаев крикнул мне: «Чего смотришь, стреляй!». Я достал из сумки пистолет и выстрелил в сторону Гришина. Попал или нет, не знаю. Я расстрелял все патроны из магазина.

После выстрелов я пошел к лестнице, по которой мы спускались под мост. Около нее находился Жегалин, я сказал ему, что меня порезали. Мы вдвоем поднялись наверх по лестнице. Что происходило дальше под мостом, я уже не видел. Когда я уходил, под мостом еще оставался Алексей Чудаев. На мосту я лег на обочину дороги и попросил Жегалина остановить автомашину и вызвать «скорую». Через некоторое время приехали медики, и меня доставили в старошайговскую больницу, где сразу же сделали операцию. Ножевое ранение в грудь повредило оболочку сердца. До самого сердца клинок не достал совсем чуть-чуть. Потом мне стало известно, что Алексей и Юрий Чудаевы скончались от ранений».

Изначально Валерий Гришин полностью признавал свою вину. Однако потом заявил, что не согласен с квалификацией: «Признаю свою причастность к причинению ранений братьям Чудаевым и Дьякову, но убивать никого не хотел».

Поддерживал позицию Гришина и его адвокат. На одном из заседаний защитник произнес такую речь: «Когда подзащитный поступил в больницу, у него были зафиксированы: ножевое ранение челюсти, шеи с повреждением артерии, гематома щеки, ссадины шеи, ног, шок второй степени и обильное кровотечении из ран лица, шеи, уха и т.д. Это подтверждает то, что мой подзащитный являлся точно таким же потерпевшим. Да, с другими последствиями, но ситуация так сложилась, что произошла встреча Гришина с четырьмя взрослыми, крепкими мужчинами, тоже, возможно, способными на решительные поступки, поскольку у одного из них - действующего сотрудника полиции - с собой был пистолет. Чего должен был ждать мой подзащитный в такой ситуации?».

Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.