6 апреля Октябрьский суд вынес приговор 57-летнему жителю Саранска Сергею Диденко. Уроженец поселка Кондратьевка Горловского района Донецкой области до смерти избил 86-летнюю беспомощную мать. До этого мужчина на протяжении многих лет ухаживал за ней, но в какой-то момент у сына сдали нервы, и он сорвал злость на пожилой женщине. Пенсионерка, не выдержав экзекуции, через несколько дней скончалась в больнице.

«Я ухаживал за матерью последние 8 лет»

Вот что рассказал на следствии сам Сергей Диденко: «В 2008 году мы развелись с супругой, и я вернулся жить к матери в квартиру по улице Косарева, 33. В последние месяцы я нигде не работал, выпивал. Я жил вместе с матерью Зинаидой Диденко. Она была инвалидом 2 группы, очень плохо передвигалась. Я ухаживал за ней последние 8 лет, помогал ей во всем. Из-за физического состояния она плохо справлялась с повседневными делами, меня это очень сильно раздражало... Также она была почти глухая, очень плохо видела. Это меня тоже очень сильно в ней раздражало.

25 декабря прошлого года я пил водку. Днем почувствовал неприятный запах из комнаты матери. Зашел к ней и увидел, что она, как обычно, лежит на диване. Мать сходила прямо под себя, а меня не позвала. Я несколько раз спросил ее, почему она не позвала меня, чтобы я помог. Она ничего не ответила, потому что была глуховата и, видимо, не услышала вопроса. Я подошел к ней, поднял и усадил на пластмассовое ведро, в которое она обычно ходила в туалет. Она не удержала равновесие и вместе с ведром и его содержимым упала на пол. Все, что было в ведре, разлилось по полу. Меня это очень сильно разозлило, потому что я понимал, что придется все это убирать. К тому же в этот момент я был сильно пьян».

«Я подошел к матери и стал ее избивать»

«Я подошел к матери и стал ее избивать кулаками по голове, туловищу, рукам и ногам. Сколько всего было ударов - точно не помню... Я бил мать, потому что был зол на нее за беспомощное состояние и за то, что мне придется убирать за ней. Через некоторое время я поднял мать с пола, посадил на диван и снова избил. Потом я немного успокоился и вернулся в свою комнату, где продолжил выпивать водку. Мать осталась на диване и чуть позже заснула…

На следующий день я продолжал выпивать, а мать лежала в своей комнате. Ей становилось все хуже, но я не хотел вызывать «скорую помощь», потому что боялся, что меня накажут за то, что я ее избил. 27 декабря мать чувствовала себя совсем плохо, говорила, что ей очень тяжело и все болит. Я все-таки вызвал «скорую помощь». Врачи осмотрели мать, оказали какую-то помощь. От ее госпитализации я отказался, потому что в больнице за ней никто не стал бы ухаживать. Медики заполнили документы и уехали. Через некоторое время снова приехали сотрудники «скорой», но уже другая бригада, вместе с сотрудниками полиции. Мать увезли в больницу, в тот же день она скончалась.

Я понимаю, что мать умерла из-за того, что я ее избил. Я не хотел ее убивать. Только хотел избить за то, что она постоянно ходила под себя по-большому и мне приходилось за ней убирать».

В суде Сергей Диденко полностью подтвердил свои показания, в содеянном чистосердечно раскаялся и принес извинения потерпевшей. Ею была признана дочь Сергея - внучка скончавшейся Зинаиды Дмитриевны Екатерина Пичуричкина.

«Отец во всем себе отказывал, даже в отпуск не ходил»

Внучка пожилой женщины рассказала суду, что ее отец ухаживал за бабушкой около 8 лет, покупал ей продукты и лекарства. «О смерти бабушки я узнала от сестры, которой позвонили сотрудники полиции, - рассказала Екатерина. - Отец выпивал периодически, как и все. Но по характеру он добрый, отзывчивый, помогал мне. Что могло послужить поводом к расправе, я не знаю. Отец не хотел отдавать мать в пансионат для престарелых. Утром 27 декабря папа позвонил и сказал, что бабушке плохо, но не сказал, что произошло. Бабушка к этому времени плохо ходила, плохо слышала. Отец иногда жаловался мне, что он устал ухаживать за бабушкой. Она же на отца никогда не жаловалась… В последнее время бабушка не могла самостоятельно ходить в туалет, ходила под себя, отцу приходилось все время убирать за ней. Отец во всем себе отказывал, даже в отпуск не ходил. Я прошу снисхождения для него».

Другая дочь Сергея Диденко Олеся также подтвердила в суде, что отец в связи с уходом за пожилой бабушкой даже был вынужден уволиться с работы.

«Сергей не жаловался на трудности по уходу за матерью»

«Я хорошо знаю Сергея Диденко и его мать Зинаиду Дмитриевну, - показала в суде домком дома № 33 по ул. Косарева Нина Бетяева. - В конце декабря прошлого года около подъезда я увидела полицейскую машину, сотрудники опросили меня по поводу семьи Диденко. Я им рассказала, что это положительная семья. От полицейских я узнала, что бабушку обнаружили в квартире избитой, и в этом подозревают ее сына Сергея. Для меня это было полным шоком. Больше я общалась с Зинаидой, она рассказывала мне про внучек, никогда не жаловалась на сына. Примерно с 50-55 лет женщина страдала астмой, сын за ней постоянно ухаживал около 10 лет, покупал продукты, лекарства. Сергея могу охарактеризовать с положительной стороны, никогда не видела его в запое или невменяемым. Он мне никогда не жаловался на трудности по уходу за матерью. К ним в гости приходили только дочери Сергея, больше никого из посторонних у них я никогда не видела».

Приговор

При вынесении приговора суд учел, что Сергей Диденко ранее не судим, совершил преступление, которое относится к категории особо тяжкого. В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд учел полное признание подсудимым своей вины, чистосердечное раскаяние, признательные показания на стадии следствия, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, звания ветерана труда и донора, оказание медицинской помощи потерпевшей, положительные характеристики, наличие у него и близких родственников заболеваний. Обстоятельством, отягчающим наказание Диденко, является совершение преступления в состоянии опьянения.

Суд не усмотрел в действиях подсудимого такого смягчающего наказание обстоятельства, как совершение преступления в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств, поскольку установлено, что родственниками Зинаиды Диденко и ее сыном обсуждался вопрос о помещении ее в дом престарелых, против чего выступил сам подсудимый. Таким образом, уход за матерью осуществлялся Сергеем Диденко по собственному волеизъявлению.

В итоге суд признал Сергея Диденко виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.