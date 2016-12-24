«Я потерял голову, у нас был роман»

7 апреля в Ромодановском суде был оглашен приговор учителю физкультуры Алтарской средней школы, 35-летнему Радику Нугаеву. Он обвинялся в изнасиловании 15-летней ученицы. Оперативники застали мужчину прямо во время интимных утех со школьницей в автомобиле. Кроме того, у Нугаева был найден пакет с синтетическими наркотиками. Физрук настаивал на том, что школьница сама была не против близкой связи, но суд признал его виновным в изнасиловании и приговорил к 8 годам и 8 месяцам неволи.

Поддержать Радика Нугаева в суд приехали его многочисленные земляки и родственники. Около десятка мужчин нервно курили у здания суда в ожидании приговора. «Радик мечеть построил, он примерный муж и отец, он не мог изнасиловать школьницу, - утверждают односельчане. - Все Алтары уверены, что изнасилования не было!». Женщины из группы поддержки, в том числе супруга Нугаева, предпочли дожидаться вердикта в салонах автомобилей, припаркованных рядом с судом.

«Я совершил большую ошибку»

Еще до приговора суда Радик Нугаев ответил на интересовавшие журналистов вопросы:

- Радик, скажите все-таки, было изнасилование школьницы или нет?

- Ни в коем случае. Какое изнасилование? Никакой грубости по отношению к ней не было. У нас был роман, который длился больше полугода. Я голову потерял и совершил большую ошибку, переступил грань между нами.

- Почему тогда школьница написала заявление об изнасиловании, если вы утверждаете, что у вас был роман?

- Видимо, родители настояли.

- Вы предлагали ей стать второй женой?

- Не то чтобы предлагал, но разговоры были.

- Было ли у вас пристрастие к алкоголю или наркотикам?

- Пристрастия не было, но скрывать не буду - до 2007 года я употреблял спиртное, жене это сильно не нравилось. В какой-то момент она сказала: «Выбирай, семья или выпивка». Я выбрал семью, для меня это святое. С 2007 года я зарекся, что спиртное больше не употребляю. Что касается наркотиков, к ним я отношусь отрицательно. Было дело, в 2002 году встретились с друзьями, мне дали попробовать какое-то зелье. Мне особо не понравилось. После этого я больше наркотики не пробовал и к ним равнодушен.

- Откуда у вас оказались наркотики?

- Я нашел их случайно в Пушкинском парке в Саранске, положил в машину, там они у меня и лежали. Взял из глупого любопытства.

- Не было планов продавать их в школе?

- Ни в коем случае. Я все время детей агитировал за здоровый образ жизни.

«Деятельность ИГИЛ я не одобряю»

- В мечети вы читали какую-то религиозную литературу?

- Читал, но она вся была проверенной имамом и правоохранительными органами. Нам давали добро, после этого можно было читать.

- Дома у вас нашли книгу «Крепость мусульманина».

- Да, я ее читал еще в 2002 году. Ходили разговоры о том, что книга может иметь отношение к экстремистской литературе, но экспертиза показала, что это издание к таковым не относится. Так что тут я могу спать спокойно. Я и моя семья далеки от экстремистской литературы.

- Как вы относитесь к такой запрещенной в России организации, как «Исламское государство»?

- К этой организации я никакого отношения не имею. И существование, и деятельность ИГИЛ я не одобряю.

- Откуда же взялся флаг ИГИЛ?

- Его нашли в мечети, честно скажу, я сам его ни разу не видел. Для меня это было дико. Был сильно удивлен этой находкой.

- Сколько времени вы провели в Москве и чем там занимались?

- В 2001 году я вернулся из армии и отправился в Москву. Там я работал экспедитором-представителем в одной фирме. В 2005 году я женился, у нас родилась старшая дочь. В 2007 году я по пятницам стал посещать мечеть на проспекте Мира в Москве. Слушал, понемногу учился и со временем стал молиться пять раз в день.

- Почему решили вернуться в Мордовию?

- В 2008 году разразился финансовый кризис, мы с женой посоветовались и решили вернуться обратно в Мордовию и начать здесь все с нуля. Работы в селе особо не было. Около года я официально не работал, только таксовал. Возил жену на работу, она устроилась косметологом. Потом я узнал, что в местной школе нужен физрук. Я обратился к директору, и меня взяли. Одновременно с работой я учился в педагогическом институте на факультете физического воспитания.

«На религиозные темы с детьми не общался»

- Вы продолжили совершать намаз в Мордовии?

- Да, вернувшись на родину, я продолжал совершать пятикратные молитвы. Посещал разные мечети - в Алтарах, Саранске. Когда наступало время намаза, посещал ту мечеть, которая была ближе. Я и сейчас, находясь в неволе, продолжаю совершать намаз.

- Во время занятий в школе вы общались на религиозные темы с детьми или педагогами?

- Я общался только на общие темы, но не на религиозные, поскольку у меня нет исламского образования. В селе есть мулла - это его обязанности, пускай обучает.

- Принимали ли вы участие в организации религиозных праздников?

- Да, принимал. Например, во время Рамазана все люди постятся, так в новой мечети в Алтарах мы собирали деньги и по вечерам устраивали ужины. Ну и само собой, отмечали праздники дома… Кстати, новую мечеть в Алтарах мы построили сами - на пожертвования.

- Зачем вам нужна была в Алтарах еще одна мечеть, ведь в селе есть уже большая мечеть?

- Три, пять мечетей в одном селе - в этом нет ничего плохого. Я ходил во все мечети, разницы в них не видел.

- В исламе есть различные течения, одни говорят, что они приверженцы чистого ислама, другие придерживаются традиционного. После посещения московской мечети можете сказать, насколько велики различия между течениями?

- По большому счету различий лично я не ощущал. Я был во всех мечетях и ничего плохого не слышал. Никаких разговоров про ИГИЛ не было. Разница только в том, что у кого-то борода больше, а у кого-то меньше. Откровенно говоря, каких-либо бесед в мечетях я не вел, времени не было. Надо жену на работу отвезти, младшую дочь в садик и на гимнастику, а старшую - в художественную школу. Пришел, помолился и уехал. После того как я стал регулярно посещать мечеть, в семье прекратились конфликты, наступило благополучие.

«Прошу прощения у жены, у детей, у родителей девушки»

- Если все так хорошо складывалось в семье, что же вас толкнуло на отношения на стороне, да еще и с несовершеннолетней ученицей?

- Я и объяснить толком не могу, что толкнуло… Я и жене-то не изменял долгие годы, а тут как-то так получилось. Общались, общались, потом как-то все закрутилось, завертелось. Раз встретились, два, три, четыре. Наши встречи оставались безнаказанными, видимо, поэтому я и потерял голову… Я толком и законов не знал, что все это может оказаться настолько серьезно для меня. Не нужно мне было всего этого делать. Мое общение с ученицей - это очень большая ошибка. Я очень сильно подвел всех - семью, единоверцев, коллег, друзей. Многие мне доверяли, в деревне я занимался благими делами, а тут такое… Мой поступок не заслуживает уважения. Хочу попросить прощения у своих родителей, у жены, у детей, родственников и, само собой, у родителей девушки.

Нугаев спешно натягивал на себя штаны, а девушка была без одежды

Радик Нугаев был задержан 24 сентября прошлого года в лесополосе недалеко от села Алтары в Ромодановском районе. Туда он приехал на своей машине «Нисан Альмера» вместе с 15-летней ученицей 9-го класса местной школы и, по информации оперативников, занимался сексом со школьницей прямо в салоне авто.

Когда сотрудники ФСБ и МВД подбежали к машине и попытались открыть двери, Нугаев их заблокировал. Автомобиль за исключением лобового стекла был полностью тонирован. В салоне были видны только силуэты двух человек в недвусмысленной позе - мужчина навалился на девушку. Правоохранителям пришлось разбить стекла с водительской и пассажирской сторон, чтобы открыть дверь. Нугаев в этот момент спешно натягивал на себя штаны, а 15-летняя девушка была без одежды и вся тряслась от страха. Какое-то время она вообще не могла вымолвить ни слова, пришлось приглашать психолога из Ромоданова, чтобы как-то разговорить школьницу.

В тот момент, когда Нугаева вытащили из машины, он первым делом стал кричать: «Она девственница! Она девственница!». В татарских селах считается позором, если девушка выходит замуж нецеломудренной, обычно таким барышням трудно найти себе супруга. Принимая это во внимание, Радик Нугаев шел на определенные ухищрения, не отменяющие самого факта интимной близости. Опять же о каком изнасиловании может идти речь, если школьница является девственницей? Правоохранители объяснили, что согласно уголовному праву изнасилование считается оконченным с момента начала полового акта независимо от его завершения и наступивших последствий. Известно, что интимный контакт школьницы и физрука на основе полученных биологических материалов подтвердила соответствующая экспертиза.

Изначально следователь квалифицировал действия Радика Нугаева по статье «Половое сношение с не достигшей 16-летнего возраста». Но затем выяснилось, что в день ареста учителя школьница написала заявление об изнасиловании. Девушка долго пребывала в шоке, и только с помощью психолога ее удалось разговорить. Тогда она призналась, что вступала в половую связь по принуждению. Школьница рассказала, что физрук запугивал ее, угрожал оторвать голову, если она не согласится вступить с ним в интимные отношения.

При личном досмотре у Радика Нугаева были обнаружены и изъяты 11,9 грамма спайсов. Позже результаты исследования подтвердили, что это наркотическое вещество синтетического происхождения. Следов наркотических веществ в крови физрука экспертиза не выявила.

Нугаев свою причастность к преступлению признавал частично и не отрицал, что общался с девочкой, в том числе за стенами школы. Но при этом всячески отбивался от обвинений в сексуальном насилии. В суде позиция Нугаева была такова: контакт со школьницей у него действительно был, однако проходил безо всякого принуждения - добровольно.

Нугаев был соучредителем местной мусульманской организации «Нур»

В Алтарах Нугаев был одним из духовных и религиозных лидеров. Он является соучредителем местной мусульманской организации «Нур», она входит в состав Духовного управления мусульман Мордовии, руководителем которого является Илдуз Исхаков. Сразу после задержания оперативники УФСБ по РМ совместно с сотрудниками республиканского МВД провели обыски в мечети «Нур» и дома у Нугаева. В жилище физрука правоохранителям удалось обнаружить и изъять различную религиозную литературу, а в мечети «Нур» оперативники нашли черный флаг запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Позже эксперты сделают заключение, что литература не является экстремистской.

В селе Радика Нугаева хорошо знают - женат, воспитывает двух дочерей 6 и 10 лет. Одна из них учится в той же школе, что и девятиклассница, с которой физрук вступал в интимную связь. Супруга трудилась в больнице медсестрой, а параллельно училась в пединституте. Отец и мать Нугаева пенсионеры, по словам односельчан, очень порядочные люди. Рафик с женой, детьми и родителями жил в одном доме.

Односельчане характеризуют Нугаева как человека отзывчивого. У него высшее педагогическое образование, помимо работы в школе Радик тренировал местную футбольную команду «Алтары».

Учителя вспомнили, что Радик Нугаев был одним из тех, кто пытался добиться через суд разрешения носить девочкам в школе платки и просил учениц надевать на уроки длинные майки и кофты. Суд решил спор не в пользу сторонников ношения платков. Но ученицы алтарской школы утверждают, что физрук по-прежнему пропагандировал ношение платков, несмотря на позицию властей.

В полиции заявили, что раньше Нугаев к уголовной ответственности не привлекался, а в свое время служил в морской пехоте. Несколько лет он проживал в Москве, где регулярно посещал мечеть и, видимо, проникся идеями чистого ислама (так его называют приверженцы ваххабизма). Вернулся из Первопрестольной в родные Алтары в 2009 году, стал учить всех «правильному» толкованию религиозных канонов. Учил даже своих родителей и детей в школе, например, тому, что нельзя отмечать светские праздники, а на Новый год нельзя брать подарки. Рассказывал, что людей нужно хоронить иначе, чем это делают в селе. В общем, пытался навести свои порядки.

Школьница

Школьницу учителя характеризуют только с положительной стороны. Девочка хорошо учится, принимает активное участие в жизни школы. Участвовала во Всероссийском конкурсе письма и выиграла путевку в «Артек».

Известно, что девочка и до уголовного дела делилась секретами о личной жизни с подругой. По ее словам, женатый педагог и отец двоих детей начал оказывать знаки внимания одной из учениц девятого класса уже давно. В какой-то момент школьница ответила взаимностью, а их переписка в социальных сетях переросла в более серьёзные отношения. Парочка начала тайно встречаться - катались на автомобиле по окрестностям, скрываясь от односельчан.

«Я знала, что они общаются, - рассказала подруга девушки. - Она мне по секрету говорила, что они переписываются. Насколько я знаю, он ей писал первым, спрашивал, как дела. Она очень ждала этих сообщений. Однажды он не писал несколько дней, так она прям плакала, скучала очень. Я думала, общение быстро закончится. А потом у них начался роман. Мне всё это не нравилось, и я её предупреждала, что, если их поймают, будет плохо. Говорила, чтобы она бросила эти мысли, но она лишь улыбалась в ответ...».

«Мы не согласны с приговором»

Прокурор просил суд назначить Радику Нугаеву 10 лет колонии. Ромодановский районный суд оглашал приговор в закрытом режиме. Пресса дожидалась окончания процесса в фойе. Суд назначил подсудимому несколько меньше, чем просил гособвинитель, - 8 лет и 8 месяцев в колонии строгого режима. Только после того как судья огласил приговор, журналистов пустили в зал.

- Ожидали такого приговора? - поинтересовались представители СМИ у Нугаева.

- Нет. Без комментариев, пожалуйста, - отвечает явно шокированный суровостью приговора Радик.

- Вынесенный приговор - 8 лет и 8 месяцев лишения свободы - мой подзащитный считает несправедливым и намерен обжаловать его в суде апелляционной инстанции, - комментирует приговор адвокат Нугаева Максут Сайфулов. - Какое решение вынесет вышестоящий суд, то и будет законным, обоснованным и аргументированным. Мы не согласны с приговором в той части, что вина моего подзащитного признана доказанной по статье «Изнасилование». Мы считаем, что его действия подлежат квалификации по статье «Половое сношение и иные действия сексуального характера с не достигшей шестнадцатилетнего возраста». Это существенно влияет на меру наказания.

Что касается наркотиков, то Нугаев был признан судом виновным по этому пункту обвинения. Это решение суда мы оспаривать не будем, с ним мы согласны. Относительно изъятой литературы, суд этот вопрос вообще не рассматривал, поскольку есть экспертиза, что найденные книги не являются экстремистскими.

Некоторое время Радик Нугаев не может прийти в себя от услышанного приговора, склонив голову на решетку, отделяющую место для подсудимых от зала. Он сидит неподвижно, обхватив голову руками.

После паузы к нему подходит адвокат. Из беседы доносятся некоторые фразы. Защитник объясняет клиенту, что по статье «Изнасилование» меньше 8 лет он получить никак не мог, поскольку имеется отягчающее обстоятельство - преступление совершено учителем в отношении ученицы. За изнасилование суд отмерил Нугаеву 8 лет и 2 месяца, за наркотики - 3 года, после частичного сложения сроков получилось 8 лет и 8 месяцев. «Не переживай, мы обжалуем приговор, - пытается подбодрить клиента адвокат. - Как только я получу приговор на руки, тут же составлю апелляционную жалобу». Нугаев обреченно кивает головой.

Напоследок Радик передает адвокату бумажку с номером телефона: «Это номер матери парня, который со мной сидит. Позвоните, скажите, чтобы ему передачу принесли». Через пару минут конвоиры заковывают запястья физрука в наручники и выводят из зала через черный ход. Во дворе здания Ромодановского суда подсудимого ждет автозак. Территория обнесена забором, но из-за ограды выглядывают женщины в платках, видимо, родственницы Нугаева. Они что-то кричат и машут Радику руками.

Судя по всему, на свободе они увидят его еще не скоро. Тем временем у парадного входа в суд с десяток мужчин обступили вышедшего из районного дворца Фемиды адвоката. Максут Сайфулов на протяжении некоторого времени рассказывает группе поддержки Нугаева о приговоре и обещает обязательно его обжаловать.

Алексей НИКОЛАЕВ