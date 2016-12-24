Жителя Мордовии приговорили к ограничению свободы за неосторожный поджог знакомой

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Большеигнатовский районный суд вынес приговор 53-летнему мужчине, который обвинялся в причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщили в СКР.
Как было установлено в ходе судебного процесса, в августе 2016 года осужденный по просьбе своей знакомой привез ей в квартиру принадлежащий ему газовый баллон и подключил его к газовой плите. Но сделал это неумело, из-за чего стала происходить утечка газа при закрытом вентиле баллона. Утром 28 августа 2016 года хозяйка квартиры решила с помощью спичек зажечь газовую плиту, чтобы вскипятить воду в чайнике. В результате взрывоопасная газо-воздушная смесь воспламенилась, и в квартире произошел пожар. С телесными повреждениями женщина была госпитализирована в больницу, где скончалась 5 сентября 2016 года от ожоговой болезни.
Как подчеркивают в СКР, в ходе расследования вину в совершении инкриминируемого деяния обвиняемый признал полностью и заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела в отношении него в особом порядке.
Приговором суда мужчине назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год 2 месяца.
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