В Саранском пруду найдено тело пропавшей 16-летней школьницы

«Он первым встретил террористов!»
При нападении боевиков на воинскую часть в Чечне погиб военнослужащий из Саранска
Следственный комитет Мордовии начал доследственную проверку по факту обнаружения в пруду в юго-западной части Саранска тела 16-летней школьницы.
Как стало известно «ВС», в правоохранительные органы с заявлением о пропаже девочки обратились ее родители. По их словам, девочка утром ушла из дома и не вернулась. Стражи порядка немедленно приступили к поискам. Спустя некоторое время возле пруда недалеко от молокозавода были найдены личные вещи школьницы. На место происшествия вызвали водолазов. Они и обнаружили тело.
При нападении боевиков на воинскую часть в Чечне погиб военнослужащий из Саранска
Вчера в Саранске возле комплекса «Навеки с Россией» прошел митинг. Профсоюз таксистов Саранска выступил за наведение порядка в отрасли.
Петр Тултаев провел очередной прием граждан по личным вопросам
Жители Саранска и в этом сезоне сильно сэкономили на плате за отопление
В Чамзинке и Комсомольском неизвестные диким способом расправляются с бездомными животными
Задержание драгдилеров в Саранске превратилось в настоящий голливудский боевик
Глава Мордовии провел масштабную инспекцию республиканских автодорог
Мордовия вступает в решающую фазу подготовки к футбольному первенству планеты. «До конца нынешнего года необходимо сдать в строй...
Глава Мордовии провел совещание с руководителями районов, министерств и ведомств
В последний день марта в национальном театре прошло заседание Совета муниципальных образований Мордовии. Здесь с участием Главы республики...