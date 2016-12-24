В Саранском пруду найдено тело пропавшей 16-летней школьницы

Следственный комитет Мордовии начал доследственную проверку по факту обнаружения в пруду в юго-западной части Саранска тела 16-летней школьницы.

Как стало известно «ВС», в правоохранительные органы с заявлением о пропаже девочки обратились ее родители. По их словам, девочка утром ушла из дома и не вернулась. Стражи порядка немедленно приступили к поискам. Спустя некоторое время возле пруда недалеко от молокозавода были найдены личные вещи школьницы. На место происшествия вызвали водолазов. Они и обнаружили тело.