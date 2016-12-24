В Саранске задержан 29-летний педофил

Следственный комитет Мордовии возбудил уголовное дело в отношении 29-летнего жителя мордовской столицы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как стало известно «ВС», в 2016 году подозреваемый совершил развратные действия в отношении двух мальчиков в возрасте 12-ти и 13-ти лет, которые находились у него в гостях в городе Саранске.

Как поясняют в СКР, в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы.