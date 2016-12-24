Сторожа автошколы ограничили в свободе за смерть коллеги

В Мордовии вынесен приговор сторожу автошколы, который обвинялся в неосторожном убийстве своего коллеги. Об этом сообщает Следственный комитет Мордовии.

Работая сторожем в автошколе, мужчина был назначен ответственным за обслуживание газового хозяйства учреждения в 2015 году, ознакомившись с приказом под роспись. Кроме этого, он проходил соответствующий инструктаж на тему безопасного пользования бытовыми газовыми приборами. Тем не менее, в нарушение всех требований в помещении комнаты охраны он самовольно установил газовый котел взамен прежнего, не уведомив при этом газовое хозяйство. Вследствие неисправной работы нового котла произошел выход угарного газа. В результате находившийся на дежурстве в ночь на 9 февраля 2016 года коллега неумелого газовика скончался от острого отравления угарным газом.

Суд согласился с доводами государственного обвинения и назначил подсудимому наказание в виде ограничения свободы сроком на один год. Кроме этого, он лишен права занимать должности связанные с возложением ответственности за обслуживание и эксплуатацию газового и дымоходного оборудования сроком на 1 год.