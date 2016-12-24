Житель Саранска лишился двадцати тысяч рублей при покупке авто

«За рулем такси имеют право находиться только профессионалы»
Вчера в Саранске возле комплекса «Навеки с Россией» прошел митинг. Профсоюз таксистов Саранска выступил за наведение порядка в отрасли.
Саранские полицейские проводят проверку по заявлению жителя Саранска о мошенничестве в Интернете. Об этом сообщает МВД по РМ.
В дежурную часть полиции поступило сообщение от 30-летнего жителя Саранска. Как оказалось, мужчина стал жертвой мошенника, решив купить машину, выставленную на продажу в Интернете.
Из разговора с потерпевшим, полицейские выяснили, что объявление о продаже подержанной иномарки он нашел 7 апреля на сайте бесплатных объявлений «Авито». Его внимание привлекла низкая стоимость машины. Мужчина позвонил хозяину транспортного средства, который пояснил покупателю, что проживает в Москве, и уточнил, что если клиент перечислит на его карту 20500 рублей в качестве предоплаты, то он тут же снимет с продажи автотранспорт и перегонит его в Саранск без дополнительных для него затрат. Потерпевший, не усомнившись в честности автора объявления, согласился и перевел необходимую сумму. Когда он вновь позвонил продавцу, чтобы уточнить дату перегона автомашины и сообщить адрес, телефон абонента был выключен. Спустя несколько дней потерпевший был вынужден обратиться в полицию.
В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, подозреваемых в мошенничестве. Установлено, что номер абонента зарегистрирован в Тульской области.
Вчера в Саранске возле комплекса «Навеки с Россией» прошел митинг. Профсоюз таксистов Саранска выступил за наведение порядка в отрасли.
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