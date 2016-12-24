Елена Пышкова – воспитатель года!

В Саранске ежегодно проводится конкурс «Воспитатель года». В этом году за почетное и престижное звание боролись 30 педагогов из различных дошкольных учреждений столицы Мордовии.

По словам начальника Управления образования Администрации г.о. Саранск Оксаны Шуляповой, в конкурсе принимали участие не только воспитатели, но и музыкальные работники и инструкторы по физкультуре. За время конкурса педагоги показывали свои разработки, проводили мастер-классы. В финал вышли только шестеро лучших. 12 апреля в Национальном драматическом театре в торжественной обстановке были подведены итоги конкурса. Фамилии лучших педагогов дошкольного образования держали в большом секрете до самого конца. Звание «Воспитатель года» получила самая молодая конкурсантка – 24-летняя Елена Пышкова, представляющая детский сад № 86. Надо сказать, что в своей профессии она всего два года! Будем надеяться, что этот успех станет для Елены Пышковой дополнительным стимулом в работе с детьми.