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На стройплощадке в Саранске обрушился кран

Репортер

Сильный ветер стал причиной падения крана на строительной площадке в Саранске. Об этом в социальных сетях утверждает один из очевидцев происшествия. По его словам, ЧП произошло на строительной площадке на улице Севастопольская. По предварительной информации, в результате падения крана никто не пострадал.

Тем временем МЧС Мордовии предупреждает, что сильный ветер сохранится в Саранске и 13 апреля. Порывы могут достигнуть двадцати метров в секунду.

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