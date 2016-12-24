На стройплощадке в Саранске обрушился кран

Сильный ветер стал причиной падения крана на строительной площадке в Саранске. Об этом в социальных сетях утверждает один из очевидцев происшествия. По его словам, ЧП произошло на строительной площадке на улице Севастопольская. По предварительной информации, в результате падения крана никто не пострадал.

Тем временем МЧС Мордовии предупреждает, что сильный ветер сохранится в Саранске и 13 апреля. Порывы могут достигнуть двадцати метров в секунду.