Жителя Саранска «развели» на пять тысяч рублей при трудоустройстве

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Правоохранительные органы мордовской столицы разыскивают подозреваемого в совершении мошенничества. Об этом сообщает МВД по РМ.
10 апреля в отдел полиции №3 обратился 26-летний молодой человек с заявлением о том, что в отношении него под предлогом трудоустройства совершено мошенничество. Объявление о предоставлении работы личным водителем в администрацию официального органа власти заявитель нашел на одном из сайтов бесплатных объявлений в сети Интернет. Во время общения с потенциальным работодателем потерпевшему было назначено время встречи и адрес. Вместе с тем неизвестный «кадровик» попросил звонившего заехать по дороге в салон сотовой связи и пополнить баланс нескольких абонентских номеров. Пояснив, что по приезду на согласование, затраченные денежные средства ему будут обязательно компенсированы. Потерпевший, оплатив услуги связи на сумму 5 700 рублей, приехал к месту назначенной встречи, однако в администрации ему сообщили, что на данный момент вакансии на указанную должность отсутствуют. Все попытки связаться с абонентом оказались безуспешны. Молодой человек, предположив, что стал жертвой мошенников, обратился в полицию.
Как показала первоначальная проверка, номер абонента зарегистрирован в Ростовской области. По данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ – «Мошенничество».
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