В Саранске арестован чиновник, курировавший строительство объекта Минобороны

Ленинский районный суд Саранска выдал санкцию на арест 37-летнего инспектора Регионального управления заказчика капитального строительства Министерства обороны РФ. Он обвиняется в вымогательстве крупной взятки с использованием служебного положения. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Как стало известно «ВС», в обязанности арестованного входил контроль за подрядными организациями соблюдения требований СНиП при строительстве командно-технического пункта в Ковылкино. Инспектор выявил нарушения, допущенные строительной организацией, подготовил предписание генподрядчику о разборке и возведению заново кирпичной кладки КТП с соблюдением всех строительных норм и правил. Однако вместо того, чтобы отправить документ по назначению, обвиняемый через посредника потребовал от руководства строительной организации взятку в сумме 1 060 000 рублей за сокрытие выявленных нарушений, шантажируя подрядчика полным сносом возведенного объекта.

Летом 2016 года часть взятки в сумме 541 000 рублей была передана, а факты выявленных нарушений скрыты.

Уголовное дело возбуждено по 290-й УК РФ. Чиновник признался в содеянном. Постановлением суда он арестован до 6 июня 2017 года.